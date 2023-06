La candidata del PP, Marga Prohens, inicia esta mañana la ronda de contactos con el resto de partidos para exponerles las líneas maestras de su programa y analizar hasta qué punto cuenta con los votos de algunos de ellos para ser la próxima presidenta del Govern a partir del mes que viene. La primera reunión se celebrará con los representantes del PSIB en una cita a la que no acudirá Francina Armengol. Los negociadores socialistas serán Mercedes Garrido y Iago Negueruela.

Las reuniones se celebrarán por orden numérico de los partidos, así que la segunda cita será con los representantes de Vox. Acudirán la presidenta del partido en las Islas, Patricia de las Heras, y el candidato de la formación por Mallorca, Jorge Campos. Los contactos seguirán con los representantes de Més, en este caso Lluís Apesteguia y Maria Ramon, y a continuación Prohens verá a la única diputada de Podemos, Cristina Gómez.

La última reunión del día la mantendrá con el representante de s’Unió de Formentera, el diputado que ha permitido que el PP tenga en solitario más votos que la izquierda, mientras que la reunión con Josep Castells, de Més per Menorca, será mañana por cuestiones de agenda.

El PSIB, Podemos y Més per Menorca ya han anunciado públicamente que no apoyarán la investidura de la candidata, algo que también ha dicho Més, si bien en esta formación hay dirigentes que son partidarios de una abstención que evite que el PP dependa de Vox para ser presidenta.

La postura de Vox

Al margen de lo que diga Més, el mayor interés informativo está en saber qué hará Vox. Con ocho diputados en la Cámara, su decisión será esencial ya que Prohens depende de ellos para ser presidenta. Necesita que, como mínimo, se abstenga en la segunda votación ya que, si votan en contra, no hay investidura posible. Vox ha dicho que su voto no será a cambio de nada y durante toda la campaña puso como condición entrar en el Govern a cambio de un apoyo a Prohens. El PP, sin embargo, está decidido a que Vox no entre en el Ejecutivo.