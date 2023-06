El salón de actos de CaixaForum ha acogido esta tarde la XXXV entrega de los premios Rotary Club Mallorca 2022-2023 que destaca la trayectoria y la labor de personas o entidades de la sociedad balear. El premio a la Artes Plásticas ha recaído este año en el artista Ignacio Fabré de Balanzó, más conocidos como Ñaco Fabrer; la asociación Escola de Música i Danses de Mallorca se ha llevado el premio Humanidades y, finalmente, el premio Carlo Corsini de Servicio a la Comunidad ha sido para el proyecto Wave of Change, del grupo Iberostar.

El secretario de Rotary Club Mallorca, Francisco Pena, ha abierto la gala dedicando unas palabras de agradecimiento y dio paso a la entrega de premios. El artista Ñaco Fabré ha recogido el galardón a las Artes Plásticas por su «extraordinaria trayectoria y calidad de sus obras, en las que óleo, grafito, carboncillo y vinílico han dado equilibrio a las formas geométricas y el gesto sutil, por medio de planos de color y grafismo, reflejando su visión lírica del paisaje y la naturaleza», ha destacado el rotario José Maria Mir. El artista ha querido mencionar que «este premio enriquece el panorama cultural de Mallorca. Entiendo el arte y la pintura como un don al que debemos entregarnos«.

A continuación se ha entregado el premio Humanidades a la Escola de Música i Danses de Mallorca 'Bartolomé Enseñat Estrany' por «su labor de enseñanza, difusión y fomento de los elementos de la cultura popular y tradicional de la Isla, especialmente el baile, la música, los instrumentos y la indumentaria». Tras la descripción por parte del rotario Juan Fajeda, el director del centro, Gabriel Frontera Mestre, ha subido a recogerlo y ha mencionado »este gran apoyo para la cultura popular y tradicional de Mallorca. Cuando se habla de cultura, se menciona a las cultura grandes, pero no a las minorías (las tradicionales) y son importantes porque nos llegan heredadas de nuestros abuelos y padres«.

La directora de Comunicación del Grupo Iberostar, Doris Casares , ha recogido el merecido galardón Carlo Corsini de Servicio a la Comunidad (en nombre de la familia Fluxá) por la iniciativa 'Wave of Change'. El rotario Armando Pomar ha destacado del grupo hotelero su extraordinaria labor en materia de sostenibilidad, utilizando el potencial de la industria turística para construir un modelo de turismo responsable que cuide de los océanos y mitigue el cambio climático. Casares, por su parte, ha agradecido este reconocimiento explicando que »para nosotros es un inmenso orgullo porque Iberostar es la suma de más de 35.000 personas en todo el mundo. Somos una empresa con alma, y de esto va, precisamente, el proyecto 'Wave of Change', un movimiento que no tiene fecha de caducidad y que crea concienciación".