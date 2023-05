En contra de lo previsto, la Universitat de les Illes Balears (UIB) no impartirá el próximo curso los grados de Farmacia y Ciencias de Actividad Física y el Deporte (CAFD). Según ha podido saber este periódico, en el caso de Farmacia no se ha llegado a tiempo a los plazos de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) y en el caso de CAFD se trataría de no haber contado con aportación económica por parte del Govern.

La implantación de estos grados es una cuestión de la que se habla, como objetivo, desde hace años y todo parecía apuntar a que el próximo curso iba a ser el de su definitiva incorporación a la oferta académica de la UIB. Finalmente, no será así y habrá que esperar al menos un curso más. También está en espera Ciencias del Mar, un grado que en principio estaba previsto para el curso 2024-25. Habrá que ver de qué manera confluyen diversos factores, entre ellos las certificaciones de la ANECA y la línea universitaria marcada por el nuevo Govern. Noticias relacionadas «Es importante la voluntad que tiene la UIB de arraigar en el territorio» La UIB tendrá en 2023 el mayor presupuesto de su historia Más noticias relacionadas (1) La UIB sí implantará el próximo curso el grado de Ingeniería Informática en las sedes de Menorca y Pitiüses y el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática en Palma, que se añade al de Matemáticas e Ingeniería Telemática. Cabe destacar que los estudios de Ingeniería Informática en las sedes de Menorca y Pitiüses son el primer grado de tipo técnico que se impartirá en estas islas y se añaden a la oferta de Administración de Empresas, Derecho, doble grado de Educación Infantil y Primaria, Educación Social en línea, Educación Primaria, Enfermería, Turismo y el Máster en Formación del Profesorado. La UIB ha considerado que Ingeniería Informática en Menorca y Pitiüses da respuesta a una demanda social y ofrece una de las formaciones con más ocupabilidad en el mercado laboral. En lo que se refiere a los estudios de postgrado, la UIB ofrecerá durante el curso 2023-24 nuevos programas, como los másters universitarios oficiales en Ingeniería Industrial y Odontología Digital, así como el nuevo programa de Doctorado en Nutrición Humana y Patologías Asociadas. Por su parte, el plazo de solicitud en la convocatoria ordinaria de admisión a los estudios de grado será del 1 del junio al 3 de julio. El apunte Entre las diez universidades con pleno en el MIR La UIB está entre las diez universidades españolas que han conseguido en 2023 un pleno de aprobados en el examen MIR, teniendo en cuenta que los alumnos de Balears corresponden a la primera promoción de Medicina. El decano, Miquel Roca, apeló a esperar «4 ó 5 años para una valoración definitiva».