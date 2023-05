Baleares y Valencia son en la actualidad las dos únicas comunidades en las que está prohibido fumar en las terrazas. La normativa es autonómica y atiende a las restricciones por la pandemia de COVID cuya emergencia sanitaria la OMS ya se ha desactivado. Una vez decaiga toda la normativa aprobada por pandemia como es el uso de mascarillas en las farmacias y los centros de salud (algo que se prevé sea de forma inminente) se podrá volver a fumar en las terrazas de los bares y restaurantes de la comunidad.

La estrategia balear de salud pública era alargar la regulación bajo el paraguas de la pandemia hasta que se modificara la ley estatal Antitabaco. Sin embargo, todavía no ha visto la luz y con las elecciones generales convocadas para el 23 de julio no es una opción que se considere viable. Al no tener una regulación nacional, Baleares no podrá seguir amparándose en la normativa COVID.

Y frente a este escenario, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Baleares ya mueve ficha. Con motivo del Día Mundial contra el Tabaco, han firmado un iniciativa con la Asociación de Restauradores en el emblemático Bar Bosch para que los asociados declaren las terrazas de sus establecimientos como ‘Espacio Libre de Humo’ y así colaborar a la concienciación de la población en la desnormalización del consumo de tabaco.

El presidente de la AECC, el doctor José Reyes, recuerda que el 27 % es fumadora pero incide en que el 73 % restante, la gran mayoría, no lo es por lo que debe primar proteger al grueso de la población, sobre todo, a los más vulnerables. La campaña se llama #RespiroLibre y tiene como objetivo anticiparse al cambio de la Ley antitabaco y a la consecución de las metas de la Comisión Europea para reducir los fumadores a menos del 5% en 2040.