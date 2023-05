Hace unos días, echando un vistazo a Facebook, al llegar al muro del actor Joan Carles Bestard, nos sorprende con un post al que titula «No es fácil ser actor en Mallorca», y en el que transmite su opinión al respecto, y destaca que sigue actuando en la isla es «por la ilusión, y porque es un trabajo que me apasiona».

Joan Carles es Madó Pereta, que durante diez semanas apareció en el programa Fiesta, de Tele 5, con mucho éxito dicho sea de paso. Ahora lo ha tenido que dejar porque ha surgido otro compromiso, para su sobrino, Joan Carles, muy importante, y que no es otro que volver al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, todo un referente teatral a nivel mundial, con la obra Titanes, referente a los titanes de la mitología griega. «Es un musical muy divertido -nos dice-, en el que me siento muy honrado poder ser uno de sus actores».

Desde 2017 participa en este certamen teatral. Naturalmente, para poder participar en dicho festival, se ha dado también otra circunstancia: que la obra en la que está participando, Boeing Boeing, compartiendo papeles con Andoni Ferreño y Agustín Bravo, para durante tres semanas, ya que Andoni va a ser operado, lo cual, entre intervención y correspondiente recuperación, le va a tener tres semanas sin hacer nada. «Tiempo que aprovecho para ir a dicho Festival Internacional, y como Madó Pereta se viene conmigo a todas partes, deja Fiesta. Lo que no sé es si pasado estas semanas, en que vuelve a la gira Boeing Boeing, si Madó Pereta volverá a Fiesta… ¡Que ojalá!» .

-¿A qué se debe tu desencanto respecto al teatro en Mallorca? ¿Por qué estás decepcionado…?

-Pues porque la gente, en Mallorca, no va al teatro. Porque decir lo contrario es mentir. Te pongo un ejemplo: si en Palma, cuya población es de, aproximadamente, medio millón de habitantes, y si entre todos los teatros que hay reunimos unas cinco mil butacas, si un día decidimos hacer obras en todos los teatros municipales, privados y del Consell, no llenamos su aforo ni en un cinco por ciento. ¿Entiendes por qué estoy desencantado? Porque la gente no va al teatro. No va. ¿Por qué? Pues porque no hay cultura de teatro. Porque nadie se ha encargado en crearla, ni de hacer algo para que la gente vaya al teatro, como va en las localidades españolas que estamos visitando en nuestra gira con Boeing Boeing, donde llenamos los aforos. ¡En todas! ¿Y por qué no aquí? Bueno, hay una excepción: Manacor. Ahí si que va la gente al teatro y a su auditórium.

-¿Por qué?

-Porque hay una persona, Tomeu Amengual, que, como gerente, no solo ha trabajado por y para la Cultura en general, sino que, además, ha sabido crear público para el teatro, publico que de manera asidua acuda al teatro y acude a todas sus localidades. En cambio, en el resto de localidades, se va a cubrir el expediente …

-¿En qué sentido?

-Pues en el de que lo importante es el número de obras que se hagan, no la cantidad de gente que acuda a verlas ni el tiempo de permanencia en cartel. Así, el responsable de tal teatro, sea municipal o del Consell, a la hora de hacer balance solo dirá hemos echo tantas funciones, pero no dirá el número de espectadores que han tenido y que a muchas las han quitado de la programación por falta de público. Eso no sucedería si el responsable del teatro fuera persona cualificada para crear publico para el teatro, como, repito, sucede en Manacor. ¿Por qué ahí sí funciona el teatro, y en el resto no?

-¿El hecho de que en esos teatros solo se hagan representaciones en catalán, puede influir en la no asistencia de público?

-En este tema, como en el de por qué no se hace teatro en inglés o en alemán, pues en Mallorca viven muchos ingleses y alemanes, no voy a entrar, pues no es de mi incumbencia. Yo solo digo que si en vez de buscar a una persona para que cubra el expediente, se buscara a la persona capacitada, que la hay, para crear y fomentar el público que acuda al teatro, ahora no estaríamos hablando de esta cuestión. En cambio, mientras sigamos con políticos ineficaces frente a la cultura, el teatro no levantará cabeza, ya sea a 15 euros la entrada, ya sea a 5.

-Pese a todo, este verano, con Trui, vais de gira, ¿no?

-Sí, con la versión en mallorquín de Boeing Boeing. Compartiré el reparto con Ángela Aso, Moritz Bonin, Bárbara Montiel, Miren Legorburu y Pedro Orell. La dirección es, también, de Ricard Reguant.

-El hecho de ser profesor, por los horarios de clase, ¿es un inconveniente para ti, como actor, en el sentido de si puedes compaginar lo uno con lo otro?

-Perfectamente. Los fines de semana soy actor, para el lunes volver a ser profesor. Y en verano, como tengo vacaciones, me las paso de gira o actuando donde me llamen. Ya digo, si sigo en el teatro, sobre todo en Mallorca, es por el amor que le tengo, y también porque me apasiona.