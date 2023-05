Palma se ha convertido en un destino vacacional demandado por todos los segmentos de mercado, pero la promoción turística de la ciudad y la amplia diversidad de productos premium la ha convertido en objetivo prioritario para el turismo de lujo y de alto poder adquisitivo. Tanto es así, que las principales agencias internacionales especializadas en este nicho de mercado ya organizan paquetes turísticos personalizados que llegan a valer hasta 15.000 euros por cuatro días en la Isla. La Fundación 365, consciente de este potencial, se ha marcado como estrategia dar un giro a la promoción turística de Ciutat y aprovechar esta demanda.

El director gerente de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365, Pedro Homar, señala: «Hay que crecer en los segmentos vacacionales de alto valor añadido que generen un impacto económico en todo el tejido productivo y generen gran gasto turístico». Dentro de esta dinámica, la Fundació 365 ya ha mantenido en Madrid una reunión con las principales doce agencias especializadas en viajes a la medida (imagen circular), entre ellas Anyway, Presstour, Pangea The Travel Store, Truly Spain, Viajes ATP y Carameltrail.

Homar añade que estas agencias, que operan a nivel internacional «programan viajes a medida que solicitan los clientes y para los cuales el dinero no es ningún problema». Las agencias especializadas reservan jets privados, visitas a talleres de pintura y galerías, yates, coches de alquiler de alta gama (VTC), cenas particulares con los principales chefs que están en Mallorca en sus cocinas y reservas de los hoteles boutique de Palma y los principales restaurantes de la Isla que cuentan con estrellas Michelin.

Precios

Para el director gerente de la Fundación 365 «es un producto que hay que consolidar y captar de todos los mercados emisores, principalmente norteamericano, británico, japonés, alemán, suizo». Añade que este tipo de viajes a medida «oscilan entre los 6.000 y 15.000 euros por persona, dependiendo del paquete que reserven y servicios extra que requieran los clientes, caso del cierre de galerías para que las puedan visitar solos y cerrar cualquier tipo de operación de compra de cuadros».

Tras la reunión de Madrid hay previstas otras a corto y medio plazo, pero dependerán del resultado de las elecciones municipales y del nuevo equipo de Turisme de Cort. Pese a todo, la Fundació 365 tiene previsto realizar una actuación promocional en octubre en Londres y ampliar la estrategia promocional a Estocolmo, así como en Suiza y Estados Unidos.

Homar, en cuanto a la comercialización, afirma: «El precio no es un problema. De hecho, si entramos en las webs de las agencias especializadas podremos ver que no hay precios indicados ni estimados. No existe una carta de viajes organizados donde poder comparar con otras agencias, en estos casos el precio vendrá determinado por la capacidad económica del cliente y no es una variable que importe a priori».

Puntualiza que «los viajes exclusivos son solo para aquellos viajeros que puedan pagar el precio de tener un recuerdo único para lo cual no escatiman en nada, de ahí las reservas que realizan en los productos de alta gama». Asimismo, tras los contactos mantenidos hasta la fecha por la entidad promocional de Cort, Homar afirma: «Al dirigirnos a este segmento de alto poder adquisitivo encontramos una forma diferente de realizar el marketing mix, donde el precio pasa a un segundo plano».

Palma en estos momentos compite con destinos como Cannes, Montecarlo, Mónaco, Niza, Capri o Cerdeña. La gran diferencia es que Palma «es un enclave que lo aglutina todo y que cuenta con una oferta de servicios única en estos momentos en el Mediterráneo».