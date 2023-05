La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que un 2 % de la población tiene Altas Capacidades Intelectuales (ACI). Otros estudios ensanchan el cerco a un 10 %. En España, siguiendo los criterios más estrictos, lo serían alrededor de un millón personas, pero solo hay detectados unos 25.000 adultos. En la actualidad la Conselleria de Educación tiene un protocolo para cribar en primero de primaria los alumnos y detectar desde la niñez esta condición, pero los ahora adultos no han gozado de este sistema. Son miles de personas con características fuera de la media que desconocen por qué funcionan de forma diferente. La psicóloga Marian Batle Izquierdo (Palma, 1978) trata con frecuencia en consulta las Altas Capacidades, un rasgo, advierte, de doble filo: pueden ser un tormento o una capacidad para vivir la vida en todo su esplendor.

¿Qué son las Altas Capacidades?

Lo resumiría en tres variables comunes en la mayoría de casos: su forma de procesar la información (piensan muy rápido), la manera en la que sienten (sienten de una manera muy intensa. Si están comprometidos, por ejemplo, con el ideal de justicia, sufren con intensidad las injusticias) y la alta creatividad (por lo general, cogemos los inputs más significativos, pero en la mente de una persona ACI aparecen muchos inputs más, pudiendo ser algo caótico). Con todo esto, es difícil manejarse. Si la mayoría de la gente funciona de una manera y tú te das cuenta de que no eres igual, empieza una lucha en contra de mí mismo por intentar ser normal.

¿Son lo mismo las Altas Capacidades que la superdotación?

Un superdotado se mide a través solo del Cociente Intelectual, mayor de 130, pero no tiene por qué presentar las otras variables que sí tiene una persona de Altas Capacidades. Un superdotado puede no sentir de una forma tan intensa ni tener tanta creatividad.

¿Qué estigmas recaen sobre las Altas Capacidades? ¿Son justificados?

Se suele pensar que son personas que le dan vueltas a todo, no dejan de pensar, son muy exagerados... Pueden estar muy muy mal, pero esa intensidad también se expresa en el lado positivo. Pueden estar muy muy bien. En consulta, intento que entiendan que todo esto puede tener una doble cara. Tienen un procesamiento de información muy rápido y si esos pensamientos los enfocan en contra de sí mismos, su autoestima puede verse muy afectada, pero si lo hacen en pro de la solución de un problema, de toma de decisiones o de construir algo que esté dirigido a un objetivo que para ellos sea importante también lo conseguirán con esa rapidez y eficacia. Pueden llegar hasta donde quieran más rápido y sentir mucho más.

¿Qué caracteriza a los adultos con Altas Capacidades?

Los tres factores que hemos mencionado antes dan lugar a una serie de características que pueden repetirse en la historia de muchos de ellos. Desde pequeños sienten que no encajan porque no piensan ni sienten igual, sienten que tienen gustos o aficiones que no se corresponden con los de la media de su edad, necesitan profundizar en conceptos, buscan la verdad, adquieren un grado muy alto de compromiso con algunas tareas... Cuando llegan a consulta lo que más me repiten es que desde pequeños no encajan y se esfuerzan mucho por tratar de encajar en la media, cuando precisamente tienen unas variables que les sacan de ella. Suponen que cuando no piensen o no sientan tanto encajarán con el resto, intentan contenerse, pero se traicionan a sí mismos. Pueden ser inmensamente felices, pero no luchando contra sus pensamientos, sino sabiendo dirigirlos.

¿En qué influye si de pequeños no se detecta?

Hay muchos adultos que no saben que tienen Altas Capacidades. El tener un diagnóstico a veces es darte permiso para ser como eres, con el objetivo de adaptarte y estar bien. Dejas de luchar por cómo eres y aprendes a aceptarlo y gestionarlo. Si se detecta en la infancia es mucho más fácil el camino que si se descubre ya en la madurez.

¿Es necesario ir a terapia si se tienen Altas Capacidades?

No hace falta sentirse mal para querer estar mejor. No es necesario que haya nada psicopatológico para querer conocernos a nosotros mismos y optimizar aquello que nos define. Por otra parte, no por tener Altas Capacidades es necesario venir a consulta, pero sí cuando se quieren gestionar determinados pensamientos o un malestar. Es como ir al médico, hay veces que vamos para prevenir o mejorar el bienestar o cuando algo nos duele.