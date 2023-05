El Colegio de Abogados de Balears reacciona al acuerdo de los jueces de lo Penal de Palma por el aumento de suspensiones de juicio por ausencias de letrados. La Junta de Gobierno del organismo señala que estudiará la queja pero señala: «Aún en el supuesto de que pudiera darse algún caso puntual y del todo excepcional de ausencia no justificada o no prevista en la normativa vigente, no se trataría en absoluto, como parece que pretende hacerse ver, de una práctica generalizada, desde la certeza y convicción de que la mayoría de los profesionales de abogacía cumple escrupulosamente con el desempeño de su trabajo».

Así, la junta lamenta «profundamente» que la imagen de la profesión pueda verse perjudicada por «una conducta individual que pudiera no ajustarse a los cánones en los que ha de desenvolverse la actuación profesional, si fuera el caso». El comunicado de la Junta de Gobierno también pone de manifiesto que «en general son los profesionales de la abogacía los que, con frecuencia, han de afrontar en los juzgados y tribunales suspensiones o retrasos de juicios y otros actos por decisión judicial que no siempre se justifican o explican o que tienen su origen en deficiencias en la tramitación». Noticias relacionadas Los jueces de Palma se quejan por las faltas de asistencia de abogados a juicios En cualquier caso, el Colegio de Abogados asegura que revisará y tramitará la queja de los jueces, «a fin de delimitar, en este caso concreto, si las referidas ausencias de letrado están, o no, debidamente justificadas y, en el caso absolutamente inusual de que alguna pudiera no estarlo, obrar en consecuencia». La junta de jueces de lo Penal de Palma incluyó en una de sus últimas reuniones la queja de uno de los magistrados ante el «número significativo» de juicios suspendidos por ausencias no suficientemente justificadas de letrados. El resto de jueces respaldó la queja y se elevó el asunto a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Este órgano ha encargado a la magistrada juez decana de Palma llevar a cabo gestiones con el Colegio de Abogados para abordar la situación y posibles soluciones. La queja ha provocado, a su vez, protestas entre abogados.