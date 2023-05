El 25 % de los inquilinos retrasaron el pago del alquiler o la hipoteca en 2022

1. La mayor subida de renta per cápita

Balears fue la comunidad que registró un mayor incremento de la renta per cápita el año pasado. La renta media de las Islas fue de 12.451 euros por personas, un 11 % más que en 2021, cuando la población y la economía todavía arrastraba los efectos de la pandemia. Pese a todo seguía por debajo de los 13.008 euros nacionales.

2. Con más dificultad para el ocio

Los residentes de las Islas son de los que presentan más dificultades para disfrutar del ocio o de las relaciones sociales. Un 3,6 5 de la población no pueden quedar con amigos para comer o tomarse algo, mientras que un 6,9 % no puede participar en otras actividades de ocio o un 1 % no se puede permitir tener acceso libre a internet.

3. El 33 % no puede irse de vacaciones

El número de personas que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año ha tenido un desarrollo desigual. En Balears el 33 % de la población no podría permitírselo, sin embargo son dos puntos menos que en 2021, cuando para el conjunto del territorio nacional la tasa se ha incrementado ligeramente, desde el 32,7% hasta el 33,5%.