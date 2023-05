El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que el incremento del parque de viviendas protegidas «no basta» para atajar el problema de la vivienda en Baleares y que «va a hacer falta limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas».

Sordo ha realizado estas declaraciones en la sede de CCOO en Palma en la rueda de prensa previa a la asamblea de delegados que ha tenido lugar esta mañana, convocada con motivo de las elecciones del próximo 28 de mayo. Un encuentro con los medios en el que ha hablado de diversos temas de actualidad en el marco sociolaboral a nivel balear y estatal. Sordo ha comparecido acompañado del secretario general del sindicato en las Islas, José Luis García.

En relación con el problema de la crisis habitacional que padece el Archipiélago, Sordo ha recalcado que «o se contienen los precios o van a seguir subiendo». En ese sentido, ha señalado que, a pesar de que en España no se había hecho nunca una ley de vivienda, el mercado inmobiliario «ha sido siempre ultraintervenido, pero para asegurar que los precios no bajaban». En el caso particular de Baleares, ha reconocido que este es «muy complejo» y que «requiere de un análisis propio».

Por su parte, García se ha mostrado partidario de aplicar «medidas más rápidas y agresivas» para solventar el problema, pasando principalmente por la limitación de precios y la salida al mercado del alquiler de todo el parque de viviendas vacías que hay en las Islas.

Por otra parte, ambos líderes sindicales han hecho un llamamiento a la clase trabajadora balear para «ir a votar en favor de sus intereses», y han puesto en valor los logros obtenido esta legislatura a través del «diálogo social» y de acuerdos con los partidos de la izquierda, entre ellos, el de la reforma laboral o de revisión de las pensiones.

Con respecto a la situación laboral, Sordo ha destacado que en España y particularmente en Baleares, la ocupación se haya recuperado sensiblemente y que, de esta manera, «esté ejerciendo en este momento de tractor de la economía», cuando en el pasado «el empleo siempre había sido el furgón de cola de las recuperaciones económicas».

El secretario general de CCOO se ha referido también a la mejora en el plano laboral que ha supuesto la reducción de las contrataciones temporales y el crecimiento en importancia de la figura de los trabajadores fijo discontinuos. «Es falso que los contratos fijos discontinuos sean un maquillaje del contrato temporal», entre otras cosas, por las «garantías que ofrece» esta figura de contratación en relación con la primera. Otro cambio positivo, recalca, es la mejora en las perspectivas de estabilidad que ofrecen esta nueva tendencia en las modalidades de contratación. Según ha expuesto, la duración media de los contratados temporales en las empresas es de 22 meses, un periodo que se prolonga hasta los 60 meses en el caso de los fijos discontinuos.

Por último, Sordo y García han destacado el hecho de que los últimos acuerdos en grandes convenios colectivos en Baleares -hostelería, sector del metal...- se traducen en unas subidas salariales superiores a los baremos estatales, algo que han achacado a una «mejor situación de las empresas de las Islas» y a las ventajas que poseen los territorios con una mayor densidad sindical. «Las subidas son cuantitativamente más altas en zonas donde hay una mayor representación de los trabajadores», ha aseverado Sordo.