Una «borrasca fría y amplia» provocará lluvias generalizadas en Mallorca. Así lo ha anunciado la delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero. En este punto, ha recomendado «sacar el paraguas y llevar una chaqueta durante los próximos días». Además, ha destacado que en la Serra de Tramuntana, norte y nordeste será necesario activar la alerta amarilla por precipitaciones intensas.

La predicción del tiempo para este jueves anuncia intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas sin descartar a partir de la tarde alguna precipitación ocasional. Las temperaturas bajarán y se moverán entre los 19º y los 23º. Por tanto, en gran parte de la Isla se registrarán valores inferiores a lo habitual en esta época del año, que son 23º. Además, el viento soplará del norte y nordeste con algún intervalo de fuerte.

Tiempo significativo para los próximos días:



· Lluvias y alguna tormenta.

· Viento de componente norte moderado a fuerte.

· Temperaturas frescas, por debajo de la media. pic.twitter.com/WCWg4txKA8 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) May 17, 2023

El viernes, 19 de mayo, la inestabilidad será mayor. La delegada y portavoz de la Aemet en las Islas ha comunicado que a partir de las 00:00 horas y hasta las 9:00 horas se ha activado la alerta amarilla por lluvias fuertes, ya que se pueden registrar hasta 20 litros de agua por metro cuadrado en sólo una hora. Los avisos se volverán a activar en estas mismas zonas a partir de las 21:00 horas y hasta las 12:00 horas del sábado; pueden caer 20 litros de agua por metro cuadrado en una hora y 60 litros en 12 horas. No obstante, ha precisado que en las zonas y horas en las que no hay alerta también puede haber chubascos y acompañados de tormentas, aunque la intensidad no es suficiente como para activarlas. Además, se espera mala mar en toda la Isla y hay alerta de nivel amarillo.

18/05 11:54 #AEMET adelanta #FMA en Baleares. Activos PASADO MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:54 Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/fF6kjlsrkJ https://t.co/ljeXNtX7s7 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) May 18, 2023

El domingo se esperan intervalos nubosos con lluvias y chubascos. Las temperaturas nocturnas se mantendrán con pocos cambios y las diurnas en ligero ascenso. El viento soplará de componente norte. Guerrero ha explicado que esta situación de lluvias es normal en primavera y ha matizado que lo que no lo era fueron los altos valores registrados a finales del pasado mes de abril, cuando se batieron varios récords históricos de temperatura. «Antes hemos tenido la parte de la primavera soleada y ahora estamos teniendo la lluviosa», ha concluido.