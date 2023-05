«No hay verano sin beso», dice su eslogan. Y tampoco hay celebrity o influencer que no se rinda a la experiencia de Beso Beach, el exclusivo chiringuito de moda que llega este verano a Mallorca, tras triunfar en Ibiza y Formentera. Concretamente estará ubicado en el primer hotel de la marca Zel, en Palmanova, que es propiedad del tenista Rafael Nadal y Meliá Hotels International y abrirá sus puertas a principios de julio de 2023. El chiringuito, que estará ubicado en el mismo hotel, fue creado en 2012 en la pequeña de las Pitiusas por los emprendedores Rafael Viar y Angie López.

Gastronomía, ambiente y diversión. Sin prejuicios, como un beso. La experiencia del Beso Beach es diferente desde que el cliente pone un pie en el local: una combinación de música y gastronomía a la que ningún famoso puede resistirse. Allí se puede encontrar de todo. Algunas de las anécdotas más sonadas del local van desde un Mariano Rajoy aclamado por una despedida de soltera y fotografiándose con la influencer María Pombo hasta Seal, estrenando en directo una de sus canciones, o Orlando Bloom, sirviendo mojitos detrás de la barra del chiringuito.

Futbolistas, ejecutivos de grandes compañías, magnates, cantantes, modelos y famosos han bailado allí el ya emblemático Sweet Paradise, marca de la casa. Entre las caras más populares de nuestro país que se han dejado ver por estos chiringuitos están Rafa Nadal, dueño del hotel en el que se instala el local, Mario Casas, Miguel Ángel Silvestre, Pablo Alborán, Dani Martín, Laura Escanes, Dulceida, Belén Esteban, Esther Cañadas o Julio Iglesias Jr. También han desfilado por allí figuras internacionales como Naomi Campbell, Ronaldo, Leo Messi, Kate Moss, Mariah Carey, Ricky Martin, Leonardo di Caprio y hasta personalidades del nivel de Robert de Niro y Paul McCartney.

Propuesta gastronómica

Una propuesta culinaria vasco-mediterránea dispuesta a inspirar tus cinco sentidos en primera línea de playa es lo que propone la carta del nuevo chiringuito de Palmanova. Siguiendo las cartas de sus hermanos en las otras islas, allí se podrá empezar en la mesa con entrantes como tartar de atún blue fin con aguacate y lima, croquetas caseras de varios sabores, mejillones al carbón («ADN Beso») o pulpo a la brasa con parmentier. Para seguir, como principal también ofrecen varios arroces, su especialidad, y los más carnívoros también pueden optar por carnes a la brasa.

Y sí, si no has oído hablar de la experiencia beso te seguro que se has hecho la siguiente pregunta al pisar una de las islas vecinas en pleno verano. «¿Por qué todo el mundo lleva una calcomanía con una B dorada?». Pues bien, es que también forma parte del concepto, nada más entrar te obsequiarán con una pegatina con la inconfundible B, sello de la marca, y que todos aquellos que pisan el local de moda lucen junto a su bronceado.

Y ese banco, el más posteado de todo Instagram. No hay visitante que se resista a darse un beso allí, con la puesta de sol de sol de fondo y la frase de «no hay verano sin beso» grabada en la madera, que no puede ser más romántica. Nadie que pisa la isla puede resistirse a besarse y tampoco ha captarlo y guardarlo para el recuerdo en el carrete del móvil y sentirse como un influencer al subirlo a las redes.

Tras el éxito en Formentera, sus creadores abrieron una sucursal en Ibiza y, más tarde en Sitges (Cataluña), Tulum (México) y Estepona (Marbella). Este verano también llega a Mallorca. La marca completa la propuesta con una propia línea musical, ya que cuenta con una productora propia y un colectivo de artistas y Dj’s residentes.