Hace unos días nos llamó la atención que las cenas con asistentes completamente desnudos, que están causando furor en Nueva York y Los Ángeles, cenas de veinticinco comensales – hombres y mujeres- que abonan unos 80 euros por cabeza, y que tras dejar toda la ropa en una habitación a propósito, se sientan en torno a una mesa para dar cuenta de unos exquisitos platos de la cocina vegana.

¿Veremos estas cenas en Mallorca este verano? Hemos consultado a Katty Mayol, striper mallorquina desde hace más de 30 años, y profesora de pole dance, además de nudista. Afirma que, de momento, no ha habido este tipo de cena en Mallorca. «Que a nivel privado alguien en su casa haya organizado alguna, invitando a ella a un grupo reducido de amigos? Podría ser. Pero así, cena que se anuncie y que pueda asistir cualquiera, que yo sepa … Pues no».

-¿Cree usted que a esas cenas las veremos pronto, este verano, por ejemplo, en la isla?

-A mi me parecería muy bien que las hubiera, pero en Mallorca, como quién dice, nos conocemos todos, y gran parte de ese todo es muy pudoroso, lo cual significa que pocos irían a un restaurante a cenar desnudos sabiendo que personas cercanas se pueden enterar de que ha ido. O encontrarse con ellas allí.

-Vamos, que las descartamos…

-Cenas para gente desnuda abiertas a todo el mundo… Pues me temo que sí.

-Usted es nudista, ¿no?

-De toda la vida. Por eso me suelo bañar en playas permitidas para los nudistas.

-¿Hay muchas en Mallorca?

-Varias. Es Trenc, a dónde ya suelo ir poco, pues cada vez está más masificado, más mezclado, lo que significa que el espacio para el nudista se va reduciendo. Sí, esa playa ha perdido el encanto para el nudista. Cada vez hay más textil.

-¿Textil? ¿Qué es textil?

-Los nudistas llamamos textil -se ríe- a la persona que va en bañador en una playa nudista. Lo de textil es por el bañador, que es de tela… Y de tela, textil.

-Vale. Decíamos que estaba el Trenc como playa nudista. ¿Qué otras hay?

-Caló d'en Monjo, en Peguera, playa dividida en zona nudista y zona textil. La convivencia entre unos y otros es buena. Están también una playa de Son Serra de Marina, la de El Mago, … Pero, viendo que cada vez nuestro territorio está siendo ocupado por los textiles, opto por ir con una amiga, a navegar.

-¿Hay en Mallorca hoteles nudistas?

-Más que hoteles, agroturismo. Alguna vez he ido a uno que está en la zona de Manacor. Puedes ir a pasar el día, o varios días. En este caso, te hospedas en él. Y durante la estancia puedes ir desnudo, en bañador, … Como te plazca, pero respetando a los que van desnudos. Naturalmente, siendo un agroturismo nudista, lo suyo es ir desnudo.

-¿Y se encuentra con muchos mallorquines en esos hoteles o agroturismo nudistas?

-Van, claro. Pero van más alemanes, ingleses y suizos. Tal vez porque lo del nudismo lo llevan en su cultura, desde luego más que nosotros. Yo, desde luego, en ese lugar me siento muy a gusto.

-Usted también fue striper, ¿no?

-Sigo siéndolo -subraya-, ya que me siguen llamando. Por norma general suelo ir a eventos, como cumpleaños, despedida de soltero, fiestas privadas. Me llaman, voy y hago mi show, al que llamo Roly Poly striper, o striptease de chica rolliza, y cuando a cabo, ¡a casita!

-¿Le han hecho proposiciones deshonestas en esos lugares?

-Alguna vez, pero siempre he dicho que no. Ni tengo tiempo, ni ganas. Prefiero otros contenidos.

-Hablando de Roly Poly… ¿Tiene algún complejo?

-En absoluto. Y menos todavía cuando me subo al escenario. Soy así, y tal como soy, gusto, pues llevo en esto más de treinta años. Que si no gustara lo que hago haría tiempo que me habría retirado.

-¿Recuerda la primera vez que se desnudó?

-Cuando tenía 18 años me presenté a un concurso de chica topless en la discoteca Xiroi, que estaba en Cala Rajada. Me presenté y gané. Y me presenté sin ningún tipo de complejo, ya que en la playa siempre hice topless. Y lo bueno es que, además de la banda de ganadora, me llevé una buena cantidad de dinero. En cuanto a hacer un striptease integral, fue cuando, de la mano de Trui Espectacles, me contrataron en una discoteca de Menorca… ¿O fue en Peguera…? La verdad es que no me acuerdo.

-Ahora, con Internet, se ha puesto de moda desnudarse a cambio de dinero, es decir, a medida que le van ingresando, a través de la tarjera, más dinero en su cuenta, usted se va quitando prendas hasta quedar completamente desnuda.

-Sí, ya sé. Me lo han propuesto, pero he dicho que no. Eso te obliga a estar prácticamente todo el día pendiente de si alguien entra en tu cuenta, solicitando que te vayas quitando prendas… Y yo tengo que hacer muchas cosas a lo largo del día.

-¿Como qué?

-Doy clases de pole dance, para lo cual se requiera conocimientos, una buena preparación física y agilidad. Y yo tengo las tres cosas. Fui a cursillos e hice talleres con Sara Lecter, Josh Taylor y Alejandra Celensky. Posteriormente, en el Art Muve Studio, de Barcelona, conseguí el título Fipo trainer pole fitness, que me permite dar clases bajo la denominación de Barra Americana Showgirls. Pole dance nació en los cabarets y clubs de striptis USA, para, años después, convertirse en un deporte, lo cual te obliga a estar en condiciones, pues es un ejercicio muy duro. En mi escuela vienen muchos alumnos, entre ellos una señora de 73 años y una niña de 11. Y es que está abierto a todas las edades.

-¿Y lo próximo que va a hacer, qué será?

-Pues no lo sé. Pero yo siempre estoy predispuesta. Mientras el cuerpo aguante …