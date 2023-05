Una semana sin ningún problema entre taxis y minibuses en el aeropuerto de Palma

Hoy se cumple la semana de plazo dado por la Asociación de Autónomos del Taxi Mallorca a la Asociación de Transportistas de Viajeros de les Illes Balears (ATIVB) para evitar enfrentamientos entre taxistas y conductores de minibuses en la zona de llegadas de Son Sant Joan. El balance, según ambas asociaciones, «ha sido positivo, porque hemos encontrado el camino para poder entendernos». El presidente de la patronal de autónomos del taxi englobada en PIMEM, Biel Moragues, apuntó este viernes : «El balance ha sido y es muy positivo, ya que todo el mundo se ha respetado. Si antes había cinco ilegalidades, ahora solo queda una y es la referida a la contratación directa en el aeropuerto».

Moragues y el presidente de la ATVIB, Juan Gorreta, coinciden en señalar en que es ahora la Conselleria de Mobilitat la que tiene que actuar «porque hemos logrado un nivel de comportamiento que antes no existía y queremos que esto siga de este modo durante toda la temporada de verano». Moragues añadió que gracias al acuerdo alcanzado «no se han producido problemas de orden público, hay libertad de elección para que los turistas elijan el tipo de transporte que quieren, la captación se hace de palabra y ya no hay ningún tipo de sensación de bloqueo en los accesos a la parada de los taxis».

Ambas asociaciones son conscientes de que se pactaron unas pautas de comportamiento, pero nunca dar por buena una ilegalidad manifiesta que regulal a normativa autonómica vigente. «Queremos seguir con la misma tónica de trabajo y no volver a la que imperaba hace una semana, la cual provocó enfrentamientos entre taxistas y conductores de minibuses», puntualizó Moragues.

Al mismo tiempo, la patronal ATVIB señaló que la reunión mantenida esta semana con la Federación Empresarial Balear de Transporte «sirvió para conocer la opinión de los taxistas de CAEB, así como de las VTC, pero la sensación general es que se ha dado con la tecla para evitar problemas en el aeropuerto».

También, tanto los autónomos del taxi como los minibuses no son partidarios de poner un punto informativo o punto de contratación «porque se tiene que sacar a concurso y el resultado del mismo no puede ser el esperado, de ahí que seguiremos negociando», explicaron.