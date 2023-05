El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves aportar tres millones de euros al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para la construcción de 233 Viviendas de Protección Oficial (VPO), destinadas al alquiler. Según ha detallado la institución insular, estas promociones se sitúan en nueve municipios de Mallorca.

Concretamente, 68 inmuebles estarán en Palma, 54 en Inca, 24 en Calvià, y 87 más repartidos entre Esporles, Capdepera, Vilafranca, Sant Llorenç, Santa Margalida y Binissalem. La financiación que el Consell aporta al Ibavi proviene de la convocatoria de subvenciones otorgada el 15 de septiembre de 2022 por parte de la Secretaría de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno central dentro del Plan 20.000 destinado a la promoción de viviendas de alquiler.

Esta subvención de tres millones corresponde al segundo pago establecido dentro del convenio firmado al 2021 entre el Consell y la Conselleria de Movilidad y Vivienda para aportar financiación para la construcción de vivienda pública en Mallorca, si bien el Consell ha recordado que ya se hizo otro pago de tres millones de euros.

Todas estas viviendas tienen que ser calificados como protegidas para alquiler, por lo que los arrendatarios no pueden pagar más del 30 por ciento de sus ingresos netos en concepto de alquiler. Además, los ingresos máximos de la unidad de convivencia del arrendatario no pueden superar 4,5 veces la IPREM, y las viviendas tienen que tener una calificación energética mínima A, tanto en emisiones de CO2, como en consumo de energía primaria no renovable.