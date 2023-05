«Son Espases tiene un problema brutal de falta de enfermeras». Así lo ha denunciado la delegada sindical de Satse en el hospital de referencia de las Islas, Erlina Vijande. En este sentido, ha advertido que este verano tendrán que volver a cerrarse camas por falta de profesionales; es algo que suele ser habitual en la época estival, pero que este año podría agravarse porque el IB-Salut ha convocado «muy tarde las interinidades, que no se darán hasta el mes de julio». La situación es muy grave, puesto que en verano se dispara la población de la Isla por la llegada de turistas; este año se prevé registrar cifras históricas.

«En verano hay trabajo en cualquier sitio, las enfermeras pueden trabajar donde quieran y el elevado coste de vida de Mallorca hace que no quieren venir a Son Espases», ha argumentado Vijande. A su modo de ver, la solución pasa por ofrecer contratos atractivos, con buenas remuneraciones y con una duración prolongada. Una enfermera que haga turno de mañana de lunes a viernes percibe unos 1.800 euros limpios mensuales, una cantidad inferior a la de las profesionales que trabajan en Atención Primaria. «Se tienen que homologar las categorías salariales», ha reivindicado. Las enfermeras que hacen turnos superan los 2.000 euros, pero ha puesto de manifiesto la responsabilidad y la enorme carga de trabajo que tienen. En otras zonas de la Península los salarios son similares, pero los precios son mucho más bajo, por lo que pueden vivir mejor.

La delegada sindical de Satse en Son Espases ha expresado su preocupación a la hora de conceder las vacaciones de verano; prevé que unas 1.200 profesionales intenten irse entre julio y septiembre y si el IB-Salut no ofrece contratos atractivos no querrán venir a la Isla las enfermeras peninsulares. Según los cálculos del sindicato, sólo para cubrir las vacaciones de verano del hospital de referencia son necesarias 400 sanitarias y temen que no va a a ser posible dar respuesta a la demanda. En este sentido, ha resaltado que el año pasado se quedaron sin cubrir más de 140 plazas en Son Espases porque no había personal que quisiese venir y este año se espera una cifra muy similar. «La gente que venga a trabajar aquí tiene que percibir sueldos para poder vivir», ha subrayado.

Concurso de traslados

Otra problemática que se suma este año es que hay unas 50 trabajadoras de Son Espases que se han ido mediante el concurso de traslados. La razón es la citada anteriormente: el nivel de vida de la Península es más bajo y con sueldos similares pueden vivir mucho mejor. Por poner un ejemplo, el impacto del precio de la vivienda es muy importante; las dificultades para acceder a ella existentes en la Isla motivan que muchos trabajadores rechacen la opción de venir a Son Espases. A esto hay que añadir otros sobrecostes derivados de la insularidad, que afectan al transporte, la alimentación, etc.

Vijande avisa que si no se pone solución a esta problemática, llegará a ser equiparable a lo que sucede en Ibiza, donde la falta de enfermeras es muy grave. Por ello, reivindica que en Mallorca también se apliquen los pluses que se pagan en las islas menores; actualmente son de unos 200 euros mensuales, pero el próximo año llegarán a los 400. «Necesitamos ofrecer sueldos atractivos para que las enfermeras quieran venir a Son Espases», ha reivindicado.

La respuesta del Servei de Salut

Ante esta situación, la subdirectora de Recursos Humanos del Servei de Salut, Piedad Duran, confía en que «con los refuerzos incorporados, sumados a las contrataciones específicas que se realizarán para este verano para cubrir las vacaciones ordinarias de las plantillas de profesionales, permitan continuar con la capacidad asistencial habitual de la época estival». En este sentido, ha precisado que en los diferentes hospitales públicos de las Islas se «han programado diferentes procesos de adjudicación de nombramientos de plazas de interinidades y de larga duración que se celebrarán durante los meses de mayo, junio y julio y que afectarán entre otras a la categoría de enfermería (700 plazas), enfermería de urgencias de AP (32 plazas), enfermería obstétrico-ginecológica (40 plazas) y enfermería especialista en salud mental (30 plazas).

Además, ha recordado que el Servei de Salut está «inmerso en el proceso de estabilización extraordinario de plantillas, por el cual, entre otros hay procesos de estabilización en marcha para 83 plazas de enfermeros especialistas (urgencias, salud mental, etc.)». Piedad también ha señalado que el 30 de marzo finalizó la oferta pública de concurso-oposición convocada entre 2015 y 2021. En total se han adjudicado 3.834 plazas fijas a profesionales de 68 categorías diferentes, entre ellas 1.036 plazas a enfermeras.

«El Servei de Salut ha realizado un importante esfuerzo desde la aparición de la pandemia la COVID-19 para contratar profesionales sanitarios que reforzaran los servicios asistenciales, y en especial, la contratación de enfermeras. No en vano, desde el año 2016, el número de enfermeras contratadas ha crecido en 1.060; se ha pasado de 4.582 puestos de trabajo de enfermería en 2016 a 5.642 en el año 2023. Esto supone un incremento de plantilla de un 23%», ha concluido la subdirectora de Recursos Humanos del Servei de Salut.