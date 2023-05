El Consell de Govern ha aprobado este lunes destinar 8 millones de euros para ayudas de comedor del próximo curso 2023-2024, que servirán para atender todas las solicitudes que puedan presentarse. El curso 2022-2023 ha contado con 10.904 alumnos beneficiarios de las ayudas de comedor, lo que supone 682 alumnos más que el curso pasado. De ese total, 4.649 alumnos son de centros concertados y 6.255 de centros públicos. Las ayudas llegan a centros públicos y concertados y a centros de 0-3 años.

Actualmente, en Baleares hay 187 centros públicos con servicio de comedor, de los cuales 149 están en Mallorca, 23 en Menorca, 14 en Ibiza y 1 en Formentera. En el primer trimestre del curso está prevista la apertura de 6 nuevos comedores: 4 en Mallorca y 2 en Formentera. Las ayudas de comedor tienen como destinatarios a los alumnos que por la situación económica familiar, por circunstancias sociofamiliares desfavorables, o bien por dificultades de desplazamiento al centro escolar, tengan más dificultades para afrontar el pago de este servicio. Estas ayudas se dirigen a alumnado de centros públicos, concertados y centros de primer ciclo de educación infantil que sean usuarios del servicio de comedor en el curso 2022-2023.

Además, en su reunión de este lunes, el Govern también ha dado el visto bueno a una partida de 600.000 euros para ayudas de alimentación dirigidas a alumnos de centros públicos de secundaria y formación profesional básica que no pueden disfrutar del servicio de comedor escolar. Esta modalidad de ayudas se ha puesto en marcha en el último trimestre del curso actual y se prevé que se incrementen notablemente durante el próximo curso, 2023-2024.

El objetivo de este programa, que este curso se pone en marcha por primera vez en las Islas Baleares, es compensar a los alumnos que, a pesar de estar dentro de la etapa de enseñanza obligatoria (12 a 16 años), no disponen de comedores escolares en sus centros y, por tanto, no tienen la opción de disfrutar de la ayuda de comedor. Estas ayudas permitirán acceder a una financiación total o parcial del coste del servicio del plato del día o del tentempié saludable del servicio de cafetería escolar a los alumnos que, durante el segundo y tercer trimestre del curso 2022-2023, cursan estudios de educación secundaria obligatoria (ESO) o de formación profesional básica (FPB) en centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Conselleria de Educación y Formación Profesional.

Este año, en total, se han admitido 230 solicitudes. Por islas, 196 ayudas son de alumnado de Mallorca, 4 de Menorca, 28 de Ibiza y 2 de Formentera. Estas ayudas corresponden a 50 centros públicos: 40 de Mallorca, 2 de Menorca, 7 de Ibiza y 1 de Formentera.