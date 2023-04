La oferta de alojamiento en Mallorca rompe moldes a medida que se acerca la plena temporada turística, y es capaz de superar cualquier idea o expectativa que se pueda imaginar. La proliferación de caravanas en diferentes rincones de la Isla, como residencias fijas para trabajadores -fijos o temporales- e incluso para mallorquines que se han visto abocados a esta situación por la dificultad de encontrar una vivienda asequible o en condiciones, ha derivado en un nuevo perfil de oferta turística y residencial temporal que ha llegado a las redes, con presumible éxito.

Y es que, a través de portales especializados en alquiler turístico, ya se ofertan caravanas casi a pie de playa en zonas como Ciutat Jardí, e incluso con posibilidad de moverse a otros lugares como Cala Blava. Casas rodantes que se plantean como una posibilidad más económica para un perfil de turista que busque simplemente un lugar en el que dormir. Nada menos que frente al mar y con una serie de servicios (lavandería, supermercado, alquiler de bicicletas...) a pocos metros.

Vistas desde una de las caravanas que se ofertan en páginas especializadas.

Estas caravanas ofrecen cama, cocina, zona de trabajo, vajilla, cafetera... Pero por encima de todo, vistas al mar y acceso rápido a la playa, lo que las convierte en una alternativa más que atractiva. Por su practicidad, pero también por precio, pues en unas de las ofertas, que exige un mínimo de tres noches, se puede pernoctar a pocos metros de la costa por 113 euros cada noche.

Imagen de otro de los anuncios publicados en la red.

En otra de las ofertas publicadas, también en la zona de Ciutat Jardí, se ofrece una caravana «como vivienda por noche para no conducir», cómo no, frente al mar por un precio total de 78 euros. Más allá de ser hogares de particulares o familias, las caravanas se han convertido en una propuesta cómoda, práctica y económica para pasar las vacaciones en Mallorca. Y en una ubicación que no ofrece competencia...