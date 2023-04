Palma afronta el puente de mayo con el primer tapón por la gran demanda vacacional

Si en el puente de mayo ya estamos que lo petamos, ¿qué sucederá en julio y agosto? Confieso que este arranque de temporada me resulta desconcertante, tengo la impresión de que la competencia en todo el Mediterráneo ha arrojado la toalla; se está ganando el partido por incomparecencia del adversario. No es bueno, se está generando una situación engañosa que si no se controla a tiempo puede acabar generando consecuencias indeseables en el futuro. La desmesura acaba, irremediablemente, pasando factura. Y habrá que pagarla.