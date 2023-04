Mallorca vivirá en los próximos días un sorprendente cambio de tiempo, que será especialmente llamativo por las jornadas previas de calor extremo. Así lo ha avanzado la delegada y portavoz de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), María José Guerrero. En este sentido, ha informado que estos próximos jueves, viernes y sábado la Isla estará bajo los efectos de una masa de aire africano, que hará subir las temperaturas.

En concreto, el 27 de abril se llegará a los 30º, pero los días 28 y 29 se estima que el mercurio alcance los 34º-35º de forma puntual en algunas zonas. «El valor máximo normal en julio es de 30° y el de agosto, de 31º. Por tanto, si los 34º ó 35º son valores anormalmente altos para los meses de verano, más excepcional es la situación si se esperan para finales de abril», ha manifestado la delegada y portavoz de la Aemet en las Islas. Las máximas serán entre 13º-14º más altas de lo habitual en esta época del año.

🌡️📈Ascens progressiu de temperatures en els propers dies, culminant dissabte amb màximes que podrien superar localment els 34 o 35 ºC!!🥵



Mínimes que poden superar els 18 ºC



Valors extraordinàriament alts per a l'època de l'any en què ens trobam



Sin lugar a dudas, las playas de la Isla se convertirán en uno de los refugios en los que los mallorquines intentarán hacer frente al calor. Los que se atrevan a darse un baño encontrarán el agua del mar a 18º; son 2º de lo que suele ser habitual en esta época del año. Además, es importante tener en cuenta una serie de medidas frente al calor extremo, ya que esta subida tan abrupta de las temperaturas puede llegar a ser perjudicial para la salud, especialmente de las personas más vulnerables.

Cambio radical de tiempo

La delegada de la Aemet ha anticipado que de cara al domingo se producirá un cambio de tiempo radical. De este modo, se prevé que las temperaturas bajen unos 10º, por lo que las máximas no superarán los 24º-26º. Aún así, seguirán estando por encima de los valores normales en esta época del año, que son 21º.

El pronóstico del tiempo para el lunes, 1 de mayo que se celebra el Día del Trabajo, anuncia que las las temperaturas diurnas volverán a bajar ligeramente y no superarán los 22º-25º. Además, Guerrero ha informado que no se descarta que se produzcan algunos chubascos. No obstante, ha precisado que aún faltan muchos días, por lo que hay mucha incertidumbre al respecto.