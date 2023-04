Margalida Pascual habla emocionada y con orgullo sobre su paso por la XIX Olimpíada d’Economia de les Illes Balears, celebrada en la UIB, y en la que ha quedado como primera clasificada. «Cuando me propusieron participar me gustó la idea y la experiencia ha sido muy buena», confiesa la estudiante, que cursa segundo de Bachillerato de Ciencias Sociales en el Col·legi Sant Josep Obrer de Palma.

«Agradezco a Xisco Maturana, que es mi profesor de Economía y director de Bachillerato, que me avisara de esta iniciativa porque sé que en otros institutos no informan de estos eventos», explica Pascual. «Tenía muy claro que quería estudiar esto y participar en las olimpiadas me ofrece una gran oportunidad a nivel académico y profesional», señala.

El primer premio incluye matrícula gratuita del primer curso en la UIB y un cheque regalo de 250 euros en material informático, audiovisual o bibliográfico. Sin embargo, durante la conversación con este diario, la ganadora recuerda especialmente el viaje pagado a Barcelona para mantener una reunión con el director general de Wolters Kluwer España. «Me quiero dedicar a la empresa y conocer a una persona así me interesa mucho», asegura.

De la olimpiada destaca que pudo poner en práctica las lecciones de la actualidad económica que estudian en clase: «Saber interpretar la teoría y darle un uso práctico es esencial», defiende. La joven ya se está preparando para su siguiente reto: la final estatal que se hará en Sevilla en junio. «No sé qué nivel habrá, pero haré algunas clases para prepararme», concluye.