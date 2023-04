La familia Riu acude a la ampliación de capital en TUI

La familia Riu ha decidido acudir a la ampliación de capital del grupo turístico alemán TUI AG, según indican fuentes de la cadena hotelera mallorquina Riu Hotels. El periodo para suscribir la operación finalizaba este pasado lunes, día 17 de abril, por lo que todavía no se conoce cuanto capital emitido ha sido suscrito. El grupo alemán buscaba captar 1.800 millones de euros y devolver así las ayudas que le concedió el gobierno germano durante los meses más duros de la pandemia.

Pese a que todavía no se conocen los detalles concretos de la ampliación, fuentes cercanas a la compañía confirman que pese a acudir, no lo han hecho completamente y por tanto su participación se verá diluida. Es la segunda vez en cerca de tres años que ocurre esta situación, aunque por motivos distintos. Para poder mantener el 2,4% que poseía en el capital de TUI, Riu necesitaba invertir mínimo 43,2 millones de euros. La última vez que diluyó su participación fue a finales de 2021. Entonces decidieron no acudir a la ampliación de capital debido a que acababan de endeudarse al adquirir el 49 % que TUI tenía en Riu. La operación se valoró en 670 millones e incluyó 21 hoteles. Hasta ese momento poseía un 3,6% en el capital de la compañía alemana. En la actualidad su participación accionarial era del 2,4 %, pero quedará diluida en un menor porcentaje una vez se confirme la operación de ampliación de capital.

Hasta la ampliación, el principal accionista de TUI, con el 34% del capital, era Unifirm Ltd, sociedad del empresario ruso Alexei Mordashov; algo más de un 32% estaba en manos de inversores privados y un 31,5% recaía sobre inversores institucionales. Todo apunta a que el magnate ruso, una de las principales fortunas del país, volverá a ampliar su presencia. En la última ronda subió desde el 25%.