«Nos dicen que se han parado de operar pero no han sabido decirnos el motivo, quedando las personas a punto de ser intervenidas sin ningún tipo de información, destrozadas anímicamente y con un sufrimiento añadido a su situación». Son palabras de la madre de una chica transgénero que empezó la transición para modificar su identidad de género hace dos años y que, antes de Semana Santa, debía haber sido intervenida en Barnaclínic.

Es uno de los casos que se ha quedado en el limbo administrativo porque, según fuentes del IB-Salut, «dicho acuerdo marco ha finalizado y los procesos que están en marcha quedarán pendientes de que entre en vigor uno nuevo, de características similares, en los próximos meses».

En el caso denunciado, cuya identidad quieren salvaguardar, explican que la paciente fue atendida «de manera magnífica» por el equipo médico de Son Espases donde el endocrino responsable lanzó su petición de operación de cambio de sexo a principios de agosto de 2022. «Nos dijeron que la llamarían de Barnaclínic entre los 3 y 7 meses», explica la madre de la paciente.

«Antes de Pascua se cumplió el plazo y me dijeron que era inminente. Ella estaba súper nerviosa, histérica, esperando cuándo sería, pero ha pasado Semana Santa y ahora me dicen que, de repente, se ha parado todo», añade. «Ni siquiera se lo he podido explica a ella, no sé ni por dónde cogerla, es muy duro».

Esta familia asegura que se ha puesto en contacto tanto con la clínica que pertenece al grupo del Hospital Clínic, de Barcelona, como con el equipo de traslados del IB-Salut y pese a confirmar la paralización del proceso, «no han sabido decirnos el motivo».

La madre consultada advierte de que no son los únicos afectados por este parón, «sé que hay más gente». Conoce los motivos de haberse quedado en el limbo administrativo gracias a la consulta de este periódico y responde: «Tengo miedo de que todo se quede parado por las elecciones, que son inminentes, y no sabemos lo que tardarán en firmar un nuevo convenio». Por otra parte, se lamenta de la poca sensibilidad que se está teniendo ante un tema tan importante. Además, «nos han movido la cita con el endocrino en Son Espases para dentro de dos meses, deduzco que será porque conocen el retraso... pero no sé nada», explica.

Por su parte, desde el IB-Salut no ha habido una explicación clara de por qué se ha dejado terminar un convenio sin haber empezado la renovación de otro similar. Se desconoce la fase en la que está el departamento de contratación y cuándo se podrá dar una salida a las personas que están esperando por tan delicada intervención, aunque se prevea en unos meses.

Desde la cartera de Salut apenas pudieron confirmar que el acuerdo marco, de cuatro años de duración, había finalizado. Poco se sabe de la información que desde el Govern se haya podido facilitar a las familias afectadas, o del caso específico de esta denunciante que vive con angustia la reacción que pueda tener su hija.