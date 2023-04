El PP ya se ve en Cort y alerta de que ni la Alcaldía ni el programa son negociables

El PP ya se ve en Cort tras la encuesta publicada ayer por Ultima Hora que señala que una alianza entre el PP y Vox podría desalojar a la izquierda del Ajuntament de Palma. Pese a que Vox será necesario para lograr una mayoría, el PP lanza un aviso: ni la Alcaldía ni el programa electoral son negociables. El secretario general del PP de Palma y coordinador de campaña de los ‘populares’ en la capital, Javier Bonet, asegura que la encuesta deja a las claras que Palma pide un cambio «tras un gobierno nefasto de fracasos, incumplimientos y episodios de vergüenza ajena y errores de bulto del alcalde».

Bonet afirma que Jaime Martínez será el próximo alcalde porque será la lista más votada con diferencia. En paralelo, hace un llamamiento para que no se pierda ni un voto con el fin de que los ciudadanos desencantados con la izquierda no voten a partidos sin opciones. «Hay votos que se irán literalmente al cubo de la basura porque no servirán para nada y no tendrán representación», asegura en referencia a Cs, sin citarlo. También cree que estos buenos resultados en Palma serán la «antesala» de un gobierno del PP en Balears. «Queremos una mayoría suficiente para aplicar nuestro programa», afirma.

El candidato de Vox a Palma, Fulgencio Coll, cree que la encuesta demuestra que el partido va por buen camino. «Confiamos en nuestro trabajo diario y en la estrategia de precampaña y campaña para llegar con opciones de éxito a estas elecciones», asegura Coll, que por el momento no habla de posibles acuerdos con el resto de formaciones políticas.

La encuesta refleja de forma clara que el PP y Vox se bastarán para cambiar el gobierno municipal, pero los partidos de izquierdas aún creen que hay opciones de que esto no suceda. Para Francesc Ducrós (PSIB) no hay nada cerrado porque el sondeo señala que está habiendo una progresiva recuperación de los socialistas. «Todo está muy igualado en los dos bloques, pero el PSIB va subiendo con respecto a encuestas anteriores», apunta. Añade que los datos referidos a los socialistas siguen mejorando y anuncia que pelearán con el PP para ganar las elecciones. Y lanza un aviso: «La gente que quiera que sigan las políticas transformadores debe acudir a votar».

También la candidata de Podemos, Lucía Muñoz, cree que hay opciones para repetir un gobierno de izquierdas en Palma. «Tenemos posibilidades si somos capaces de trasladar que estamos proponiendo cuestiones esenciales para los ciudadanos, como la vivienda, porque solo nosotros podemos garantizar que se aplicará en Palma la ley de vivienda», indica. La número uno de Més, Neus Truyol, considera que el resultado de la encuesta, que da una victoria a PP y Vox, es una mala noticia, pero precisa que los datos reflejan que Més puede sumar un concejal más, que puede ser clave para dar la mayoría a la izquierda.

Los que no salen

Juanma Gómez, coordinador de campaña de Cs, partido que no logra presencia en Cort, señala que los resultados muestran una tendencia al alza. «Estamos a un 0,7 % de lograr presencia y no tengo ninguna duda de que vamos a tener concejales y de que vamos a ser decisivos para desalojar a este pacto de retroceso», señala. Afirma que un proyecto liberal «sin ruido ni crispación» solo es posible con Cs y afirma que la candidata, Eva Pomar, va a a ser decisiva para formar mayorías.

La encuesta tampoco da presencia al PI en Cort, pero su candidato, Carles Cabrera, cree que serán decisivos para elegir alcalde. «Somos conscientes de que hay un problema con el PI de falta de altavoz porque mucha gente no nos conoce y estamos haciendo una campaña para dar a conocer nuestro proyecto», dice.