Quirónsalud Dental recibe acreditación como centro de excelencia ‘All on 4’

QuirónSalud Dental recibe la acreditación de Nobel Biocare como Centro de Excelencia Oro, en la realización del tratamiento All on 4, que consiste en prótesis fijas en pacientes sin hueso. Las clínicas dentales del grupo Quirónsalud en Baleares son las que más rehabilitaciones mediante esta técnica han realizado en España en el último año. Ser Centro de Excelencia, nivel oro, de Nobel Biocare implica acreditar que, durante el último año, se han realizado con éxito casos de restauración maxilar completa siguiendo el concepto de tratamiento All on 4 y usando exclusivamente los materiales de alta calidad del producto original.

El reconocimiento como Centro de Excelencia certifica a Quirónsalud Dental y al doctor Ignacio Ginebreda como expertos en All on 4, una solución protésica definitiva que mejora la calidad de vida de los pacientes sin hueso a los que no se les pueden poner implantes. Quirónsalud Dental en Baleares ha sido el centro que más casos ha realizado y documentado en el último año, actualmente lidera el grupo de Centros de Excelencia, categoría Oro, en el tratamiento All on 4 a nivel nacional. Una estructura original de arcada completa sin injertos sobre 4 implantes, siempre realizada por los mejores especialistas. La técnica All on 4 mejora estética y funcionalmente a los pacientes que desde el primer día pueden realizar una vida prácticamente normal. Si bien el tratamiento está orientado a personas que presentan poco hueso maxilar y han sido descartadas para otras soluciones terapéuticas, actualmente la técnica se aplica en un amplio espectro de pacientes que, por ejemplo, desean evitar el uso de prótesis convencionales o someterse a largos tratamientos durante más de un año. Es el caso de aquellos que han perdido su propia dentadura o los que sufren una enfermedad periodontal terminal. Referencia internacional El doctor Ignacio Ginebreda es una referencia internacional en el campo de la implantología. Altamente cualificado, se ha formado con los mejores especialistas mundiales y acredita una excelente trayectoria orientada a pacientes de alta complejidad en rehabilitación oral. Licenciado en Odontología en la UIC y diplomado en Cirugía Oral por la Universidad de Gotemburgo. En su actividad como rehabilitador de arcada completa y como especialista quirúgico, el doctor Ginebreda opta por técnicas que faciliten el tránsito de las denticiones terminales a restauraciones implanto-soportadas. Además cuenta con una amplia experiencia quirúrgica en técnicas como los implantes inmediatos, los implantes inclinados, la carga inmediata, el concepto All-on-Four®, implantes zigomáticos, cirugía guiada o regeneración ósea guiada. El apunte Una trayectoria de excelencia consolidada en el tratamiento ‘All on 4’ El tratamiento All on 4 es una solución de prótesis fija, efectiva para pacientes sin hueso, que mejora la estética y la funcionalidad de los dientes desde el primer día, con los mejores especialistas, expertos en el tratamiento bajo un protocolo de sedación consciente y con la seguridad de realizar la intervención en un entorno hospitalario. Son las garantías que convierten a las clínicas de Quirónsalud Dental en Baleares en Centros de Excelencia para este tipo de tratamiento.