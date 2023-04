¿Tengo que volver a vacunarme de la COVID-19? Esta es la pregunta que se hacen muchas personas, que desconocen si tienen que inyectarse el citado fármaco preventivo. Después de meses en los que la pandemia era uno de los asuntos centrales y las autoridades insistían en la necesidad de inocularse, este asunto ha desaparecido del primer plano de nuestras vidas y para muchos ha quedado en el limbo.

La coordinadora de vacunación y directora asistencial en Baleares, Eugenia Carandell, ha reconocido que actualmente se desconoce si este próximo otoño habrá que volver a vacunarse contra la COVID-19; algunos expertos están planteando que la población de riesgo sí debería hacerlo. «Nosotros, como siempre, seguiremos las recomendaciones oficiales, pero de momento la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial no se ha pronunciado». En este sentido, ha argumentado que «es importante tener en cuenta que la naturaleza de la epidemia es cambiante. Las recomendaciones vigentes se han formulado en el contexto de circulación de la variante ómicron y en una población con alta inmunidad debido a la vacunación y a la exposición previa al virus, de manera que una recomendación de dosis de recuerdo adicional no prejuzga que se vaya a recomendar cada año».

El experto en Medicina Preventiva y Salud Pública Joan Carles March sí apuesta claramente porque las personas vulnerables (con 60 y más años de edad, internas en residencias de mayores, enfermos crónicos, embarazadas y el personal sanitario y sociosanitario) se vacunen el próximo otoño. A su modo de ver, «la vacuna debe actualizarse en función de las últimas variantes y tendrá que ponerse cada año, como mínimo en la población de riesgo y, normalmente en la etapa otoñal; junto a la de la gripe, a no ser que haya cambios importantes en las variantes». También sostiene que «eso obliga a hacer campañas para favorecer que la gente se vacune y que ello favorezca una mejor situación de la población ante el virus».

March asegura que «es evidente que el virus de la COVID-19 no se ha ido, ni se espera que se vaya definitivamente por ahora. Tenemos virus, creo, para rato. Estaremos ya en una situación endémica, que no le quita nada de la gravedad de la misma, pero que demuestra nuestra adaptación progresiva y la del virus a la situación actual». Por ello, defiende seguir aplicando las tres v: vacunación, ventilación y vigilancia. «Vigilancia de si cambian las variantes y cómo nos afectan. Ventilación sobre todo en época otoñal o invernal para minimizar los contagios. Vacunación de las personas más vulnerables para protegernos del virus». También aconseja utilizar mascarillas en los centros de salud y las personas contagiadas.

¿Quiénes se pueden vacunar ahora?

Pese a que la campaña de vacunación contra la COVID-19 no está nada clara, hay algunas personas que pueden inocularse en estos momentos, si lo desean. Se trata de las que no tienen la pauta completa de primovacunación o de las que aún no han recibido la dosis de recuerdo recomendada para la pasada temporada de otoño-invierno. Cabe recordar que este último caso afecta a la población con 60 y más años de edad, así como las personas internas en residencias de mayores, las que tienen condiciones de riesgo (enfermedades crónicas), las embarazadas y el personal sanitario y sociosanitario. «Todas estas personas deben vacunarse, independientemente del número de dosis previas recibidas y de cualquier infección previa que hayan tenido, siempre y cuando hayan transcurrido al menos cinco meses desde la última dosis de la vacuna o infección (tres meses desde la infección en grupos de muy alto riesgo)».

Carandell ha añadido que «para el resto de la población que no pertenece a grupos priorizados, se permite que reciban la dosis de recuerdo por razones administrativas o por otros motivos (viajes, certificados, etc.). Estas personas pueden recibir la dosis de recuerdo, ya que no existe ninguna contraindicación, pero no es una recomendación en firme, como en los casos anteriores». Los interesados deben acudir al centro de salud, ya que los puntos de vacunación masiva no están abiertos.