Prohens pide al PP todos los votos para acabar con el ambiente «asfixiante y la omertá»

La candidata del PP balear, Marga Prohens, ha pedido a los militantes que acudan de forma masiva a las urnas el próximo 28 de mayo para acabar con el «ambiente asfixiante y la omertá» que ha construido la presidenta del PP, Francina Armengol. «Ellos movilizaran hasta el último voto porque les va el sueldo. No vales experimentos, hay que ir a votar», ha afirmado la candidata ante los más de 1.000 militantes que han llenado el Trui Teatre en la presentación del programa del PP. «Los ciudadanos no pueden más de este ambiente asfixiante y de la omertá y el ataque a todo el que levanta la voz y se desmarca del relato único que ha promovido este Govern. Se acabó un Govern que nos quiere a todos callados y sumisos porque sabe que, a pesar de la propaganda, su rey está desnudo», ha señalado.

«O PP o intervencionismo; o PP o prohibición; o PP o populismo; o PP o Armengol. Ahora es nuestro momento», ha dicho. Ha asegurado que los ciudadanos piden cambio «y somos su única esperanza con un proyecto de moderación, de ambición y de orgullo». La líder de los 'populares' de Baleares ha señalado que ha vuelto el PP «de las grandes victorias» y ha pedido a los afiliados que no permitan que les sigan robando «parcelas de libertad». «Nos hemos ido empobreciendo desde que comenzó el siglo porque, a medida que aumenta el intervencionismo, cae el bienestar», ha dicho. «La libertad está peor en Baleares que hace ocho años. Tenemos que devolver la libertad a los ciudadanos» ha añadido. Ha criticado a los gobiernos que solo buscan dividir y enfrentar a la sociedad y ha reclamado gobierno «que respeten la libertad».

La candidata ha señalado que no se trata de un programa electoral sino de un programa de gobierno. «Este programa no se transacciona, lo quiero cumplir íntegramente. Este programa no se mercadea. Vamos a trabajar para tener una mayoría suficiente que nos permita gobernar en solitario», ha señalado. Con respecto a las propuestas, ha anunciado la eliminación del impuesto de sucesiones en los primeros 100 días de gobierno, rebaja de impuestos, gratuidad de la enseñanza 0-3 años, y medidas efectivas para arreglar el problema dela vivienda «sin ocurrencias». «Hay que ser sostenibles ambientalmente, pero también en economía, ha dicho Prohens, que ha criticado el ecologismo de pancarta «con un sueldo seguro a final de mes».

Presentación del programa electoral del PP de Baleares, este sábado en el Trui Teatre. Fotos: T. Ayuga.

Ha anunciado un acelerador de inversiones para proyectos estratégicos, ayudas a la conciliación y una ley ómnibus simplificación administrativa, además de una ley de mercado abierto para facilitar puesta en marcha de nuevas empresas. «Nos podemos crecer sin límites. Somos conscientes de la fragilidad de territorio, pero no renunciaremos a que el turismo sea el principal ascensor social de esta comunidad», ha dicho. También ha prometido inversiones en modernización de la zonas turísticas y la voluntad de recuperar el «espíritu» de la Ley Delgado para favorecer mejoras en toda la cadena turística. También ha apostado por criterios de calidad en el alquiler turístico sin prohibirlo. Prohens ha anunciado que la Conselleria de Turisme tendrá también las competencias en Cultura y Deporte. También ha anunciado un plan contra las listas de espera y una auditoría sobre la ejecución presupuesto IB-Salut , además de dejar sin efecto en las Islas la LOMLOE y eliminar la zonificación en Palma para que haya elección real de centro. «Ayer se aprobó una ley que promueve la okupación», ha dicho Prohens, que ha anunciado que defenderá la propiedad privada y combatirán la okupación. «Vamos a aislar a los delincuentes, vamos a aislar a los okupas», ha dicho.