La ejecutiva del PSIB toma el control para salvar este viernes la coalición de Formentera

El secretario de Organización del PSIB, Cosme Bonet, viajó este jueves tarde a Formentera para buscar un acuerdo que permitiera mantener la alianza de toda la izquierda en Formentera. Esa isla sólo elige uno de los 59 escaños del Parlament, pero en una situación sin clara mayoría, ese escaño puede ser decisivo. El escaño de Formentera se gana o se pierde por un solo voto. La dirección del partido en Formentera se ha mostrado crítica con la decisión de Gent per Formentera de que Silvia Tur no quiera ceder su escaño en toda la legislatura, como sí ha sucedido en ésta, y que Gent per Formentera presentara casi como un hecho consumado su decisión de presentarse en solitario. Esquerra Unida estuvo a punto de hacer un comunicado crítico que luego pospuso.

Noticias relacionadas Elecciones en Baleares: todo lo que tienes que saber El PP mantendrá la ecotasa y buscará que los residentes queden excluidos Más noticias relacionadas Bonet, con un mandato claro de la secretaria general del partido y presidenta del Govern, Francina Armengol, mantuvo diferentes reuniones. Con la dirección del partido, con la propia Silvia Tur y, también, una conjunta. A la hora de elaborar esta información, la coalición se mantenía o se rompía en cuestión de minutos. Según el relato transmitido a este periódico, todo se pone sobre la mesa pero la izquierda no puede ofrecer una imagen de desunión en estos momentos. Hasta medianoche El PSOE local exhibe razones diferentes para no aceptar «imposiciones». La posición de Gent per Formentera durante la etapa en que Silvia Tur fue diputada fue muy parecida a la de Més per Menorca, incomodando muchas veces al grupo Socialista. Además de Tur, en esta última legislatura, el escaño lo ocupó una representante de EU y uno del PSIB. Fueron como suplentes de Tur,

Hay de tiempo hasta las 0 horas de este viernes para presentar coaliciones. Es posible que, a lo largo del día, se produzcan noticias contradictorias, avanzaron desde el PSIB y EU mientras que el mensaje de Gent per Formentera es que van en serio y tienen fuerza para ir solos.