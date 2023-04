Es coordinador de Esquerra Unida (EU), marca balear de Izquierda Unida, desde 2016. Apoya el proyecto de Sumar y el domingo acudió al acto que protagonizó Yolanda Díaz.

IU ha sobrevivido con Podemos. ¿Sobrevivirá con Sumar?

—IU es un sujeto político con una larga trayectoria desde 1986 y que siempre ha apostado por los procesos de confluencia y unidad de la izquierda. Mientras tengamos claras las cosas, IU no desaparecerá; como no ha desaparecido el PCE.

¿Qué queda de EU en Balears?

—Cerca de mil simpatizantes y afiliados, presencia municipal y en el Parlament. Hemos terminado la legislatura con dos escaños.

¿Va usted en las listas de Unidas Podemos?

—En el número 4 al Ajuntament de Palma. He estado cuatro años como coordinador del grupo Unidas Podemos, no ha sido una mandato fácil.



¿Por qué Podemos no está en Sumar?, ¿Qué les diferencia?

—Esa es una pregunta para Podemos. Tiene que haber acuerdo y creo que lo habrá. Se está negociando aunque el ruido no nos deja ver el fondo de la cuestión. Quedan menos de 50 días para las elecciones de mayo y la unidad es prioritaria.

¿La división para las generales perjudica a la izquierda el 28-M?

—La división nunca es buena pero Sumar es la propuesta más ambiciosa para unir todo lo que es la izquierda del PSOE. En Balears, no sólo Podemos; también Més debería unirse al proyecto.

Igual se percibe a Sumar como simple muleta del PSOE

—El objetivo es que la izquierda gane las elecciones y hemos demostrado, también en Balears, que podemos imponer propuestas electorales, con la ley turística por ejemplo.

¿Esquerra Unida ha impuesto la ley turística?

—No sólo EU; el conjunto de la izquierda. Sin la presencia de Unidas Podemos en el Govern, el PSIB no habría impulsado algunas propuestas.

Habrá gente que no vote a Unidas Podemos como en 2019

—Puede ser, por eso digo que no es bueno tanto ruido en la negociación. Tampoco fue fácil la negociación entre IU y Podemos para crear Unidas Podemos.

¿El acuerdo debería ser antes de las autonómicas y municipales?

—Lo deseable sería que cuanto antes.

La coordinadora de Podemos, Antònia Jover, ha dicho que quiere que Yolanda Díaz participe en su campaña en Balears

—Yo también. La campaña es la de Unidas Podemos. Tengo buen concepto de Jover y, sin ruido, hemos cerrado candidaturas. EU va con Podemos a los consells, Parlament y ayuntamiento de Palma y en otros municipios hay otras fórmulas.

Yolanda Díaz está en el Gobierno por Podemos. ¿Puede seguir sin su apoyo?

—No contemplo otra opción que no sea que siga en el Gobierno. Yolanda Díaz no está en el Gobierno a propuesta de Podemos, donde no milita, sino de Unidas Podemos.