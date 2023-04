Nueva vía de agua para Cs en Baleares. La presidenta del partido, Patricia Guasp, deberá resolver una nueva crisis que se le ha abierto tras la renuncia del candidato del Consell a encabezar la lista a la institución insular. Cs ha enviado un comunicado en el que anuncia que Osvaldo Cifre no encabezará la lista en las elecciones del 28 de mayo y explica que se debe a motivos «estrictamente profesionales». El comunicado añade que el actual portavoz de Ciudadanos en el Consell de Mallorca seguirá desempeñando su cargo en la institución insular y, como afiliado, seguirá apoyando y colaborando con la formación liberal.

La renuncia de Cifre se produce el mismo día en que se ha sabido que Marc Pérez-Ribas, exportavoz de Cs en el Parlament, anunciara en Twitter que deja la formación naranja. «Lamentablemente, Cs ya no es el partido al que me afilié hace siete años», escribió. «No deseo que mis ideas y planteamientos estén condicionados por un partido que siento que ya no cuenta conmigo», añade.

Pérez Ribas asegura que ha solicitado su reincorporación a la empresa que dejó para dedicarse a la política. «Ha sido una legislatura en la que he trabajado duro por la colaboración público-privada, por la atracción y retención de talento, por la innovación, por la construcción de vivienda asequible y por el tránsito a la economía circular», asegura.

Sigue en la Diputación

A pesar de esta salida del partido, Marc Pérez-Ribas seguirá vinculado al Parlament como miembro de la Diputación Permanente hasta que se forme el nuevo Parlament que salga de las elecciones del 28-M. Pérez-Ribas es secretario segundo de la Mesa del Parlament.

Pérez Ribas estuvo inicialmente junto a Maxo Benalal en el intento de descabalgar a Patricia Guasp como portavoz de Cs en el Parlament, pero finalmente la dirección nacional abortó la operación y Benalal fue expulsado del partido después de que se comprobara que había cobrado dietas del Parlament de manera irregular. La salida de estos dos miembros de Cs se suma a la fuga de otros afiliados en distintas agrupaciones locales, por lo que la formación naranja llega al 28-M en una situación de fuerte debilidad en un marco en que las encuestas les dejan sin diputados en el Parlament.

Cs cambiará a todos los líderes de las principales instituciones, excepto a la número uno al Ajuntament, que seguirá siendo Eva Pomar. Cambiarán los nombres tanto de la candidata al Parlament como de los candidatos a los tres consells.