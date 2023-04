El destino puede en ocasiones sorprender con casualidades o coincidencias fruto del azar, pero en otras la voluntad juega un papel fundamental. Mucho ha cambiado la vida del exduque de Palma, Iñaki Urdangarín, desde que fuera condenado por el «caso Nóos», y sobre todo desde su separación de la infanta Cristina. Que se sepa, ningún miembro de la Familia Real mantiene contacto alguno con él. En plena tramitación del divorcio, Iñaki Urdangarín viajó el jueves al mediodía hasta Palma para pasar cuatro días en la Isla junto a su novia, Ainhoa Armentia.

La pareja se alojó en el Gran Melià de Mar, en Illetes, a escasos tres kilómetros del palacio de Marivent, donde el día antes había llegado la reina emérita, doña Sofía, acompañada por su hermana, Irene de Grecia, para disfrutar de la Semana Santa, tal y como hace desde hace casi tres décadas. Desde la habitación de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia se aprecia a simple vista la parte de detrás del palacio de Marivent, que da al mar, y el club de vela Calanova, donde los hijos y sobrinos de Iñaki han aprendido a navegar. Totalmente al margen de la situación, la reina Sofía asistió anoche en la Seu al concierto de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears y la Coral de la Universitat a beneficio de Projecte Home.

La coincidencia del exyerno y la reina emérita, desvelada el sábado en exclusiva por Ultima Hora, acaparó la atención de toda la prensa rosa del país, una noticia que cobró aún más interés cuando este periódico descubrió también, ayer, la presencia del rey Felipe VI en Palma. El monarca, que viajó el mismo domingo, visitó a su madre en Marivent y por la noche salió a cenar con dos amigos y sus respectivas parejas al restaurante de cocina italiana Sandro, en Palma.

La visita del monarca, de nuevo solo, al igual que lo hiciera el fin de semana previo a la Semana Santa de 2022, indica que la Familia Real no disfrutará, un año más, de sus vacaciones de Pascua en Mallorca, y previsiblemente no asistirá a la misa en la Seu el próximo domingo. La última vez que Letizia y Felipe asistieron a la Misa de Pascua con sus hijas Leonor y Sofía fue en 2019, la pandemia interrumpió esa tradición, y la guerra en Ucrania sirvió de ‘excusa’ el pasado año. ¿Cuál será el argumento oficial de este año si los Reyes y sus hijas no acuden a la Catedral?. Pero ¿por qué Felipe VI viaja solo a Palma, un año más, en Semana Santa?. El monarca, el pasado año, también pasó dos días por estas fechas en Palma para ver a su madre y cenar con amigos.