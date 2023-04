Comença una precampanya decisiva per a Balears. Seguirem explicant el nostre projecte, a peu de carrer, i per això he confiat pel seu talant, compromís, arrelament a la nostra terra i llenguatge clar i proper, amb en @Tia_Sagreras com a portaveu de campanya per al 28M. #ésara pic.twitter.com/siqXGOaWsn