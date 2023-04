La presidenta del Congreso de los Diputados y viceprimera secretaria del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Meritxell Batet, ha defendido la «política útil» frente a los que creen que «la política es espectáculo, un buen tuit o un buen eslogan». Batet se ha pronunciado de este modo, este sábado, en la clausura de la Convención Mallorca 2030, de la Federación Socialista de la Isla, que ha tenido lugar en Es Liceu (Marratxí), y en la que ha estado acompañada de la secretaria general del PSIB-PSOE, presidenta del Govern y candidata a revalidar el cargo, Francina Armengol; así como de la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), presidenta del Consell y candidata a revalidar el cargo, Catalina Cladera.

Para Batet, «la definición de la política va más allá de ser el principal instrumento de transformación de las sociedades, es la herramienta para repartir poder, distribuir la riqueza, generar oportunidades y garantizar derechos y libertades». Por este motivo, ha destacado, «es tan importante que haya buena política, una política útil al servicio de los ciudadanos». «Esa es sin duda la mejor bandera para fortalecer la democracia», ha enfatizado.

«Es cierto que la política es confrontar ideas, pero no se debe olvidar otro aspecto, fundamental, como es la negociación, clave para hacer esa política útil capaz de constituir mayorías para alcanzar acuerdos que mejoren la vida de la gente, ni tampoco la importancia de tener un proyecto de futuro», ha apuntado.

«Estos son los elementos principales para una verdadera política útil» y «eso es también», ha añadido, «lo que representa como nadie el Partido Socialista en Mallorca, Baleares y, por supuesto, en España».

En este sentido, ha lamentado que «se critique e incluso, en ocasiones, se penalice la capacidad de legar a acuerdos de los socialistas», a quienes, ha recordado, «han llegado a acusar de debilidad».

«Ser capaz de pactar con los que piensan diferente a uno, cuando se trata de alcanzar acuerdos que genera bienestar social y conquista derechos y libertades, no se debería criticar, todo lo contrario», ha subrayado, reivindicando el «orgullo» de formar parte de un Partido «dialogante y capaz de llegar a acuerdos».

Por tanto, para Batet «no se debe permitir que ni la crispación, ni la sobre actuación, en definitiva, el ruido, tapen la capacidad de gestión del Gobierno de España, que en esta legislatura ha sido capaz de impulsar leyes pioneras como la del Cambio Climático u otras como la ley de la Eutanasia y políticas como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional o la reforma de las pensiones».

«Tampoco», ha añadido, «la capacidad de gobierno de Armengol, que ha logrado que unos Presupuestos Generales del Estado incluyan el Régimen Especial de Baleares (REB); así como aprobar políticas turísticas, como la Ley del Turismo, y de transición ecológica».

Asimismo, la presidenta del Congreso ha reprochado «las críticas desde el inicio de legislatura a las instituciones democráticas, más cuando no hay alternativa, porque en democracia siempre hay instituciones, porque esta es representativa y son estas donde se canalizan los avances que se quieren para la sociedad».

«Es cierto que muchos avances sociales han comenzado a pie de calle, pero después alguien ha tenido que tener la voluntad política de configurar mayorías para darles forma de ley», ha explicado Batet, considerando que, por tanto, la política institucional es «una mayor garantía de fortalecimiento de la democracia».

Así pues, ha subrayado la necesidad de «defender y respetar las instituciones», censurando que «una manera de no hacerlo es hablar de gobierno ilegítimo o utilizar la tribuna, por ejemplo, del Congreso, solo para insultar y ofender». «Se puede ser vehemente pero no hace falta ser ofensivo, porque no solo se ofende al que está en frente, sino también a la institución y a los ciudadanos que representa», ha apostillado.

«Esa no es la política que queremos ni representamos los socialistas, nosotros defendemos, y seguiremos haciéndolo, la política útil, por que solo está permitirá una sociedad más justa y un país, España, desarrollado y sostenible, potente y competitivo económicamente pero que proteja a los que viven en él», ha incidido.

Para ello, ha dicho, «hace falta un Estado fuerte, que proteja a los que más lo necesitan y exija a los que más pueden aportar», como «se hizo en Baleares con motivo de la pandemia, logrando la menor tasa de mortalidad del país y recuperar la economía más que ninguna otra comunidad autónoma». «Esto no ha ocurrido en otros territorios con la misma financiación, demostrándose que no es cuestión de esto, la diferencia está en la voluntad», ha enfatizado.

Un Estado, ha añadido, que «sea capaz de impulsar políticas de urgencia, como fueron también los ERTE» pero «en paralelo desplegar otras, como el servicio atención integral a domicilio, en el caso del Consell de Mallorca; y la aplicación de impuestos temporales a quienes tienen beneficios extraordinarios o la puesta en marcha de políticas de igualdad, en el del Gobierno de España».

Finalmente, Batet se ha mostrado «orgullosa» del Gobierno de España y de la negociación en Europa. «Este ejecutivo ha logrado el tercer pago de los fondos europeos, cosa que otros países vecinos como Italia no han podido aún lograr, y medidas como la de la excepción ibérica», ha resaltado.

Por todo ello, frente a quienes creen que «la mejor política es espectáculo, un buen tuit o un buen eslogan», ella apuesta a que «no es así». «La mejor política aunque, también, la más difícil y quienes gobiernan lo saben, es la de las ideas, la de los argumentos, de fondo». «Enhorabuena presidentas Francina Armengol y Catalina Cladera por haber sido capaces, en tiempos complicados, de ejercer la política útil de alto nivel, porque con vuestras acciones dignificáis la política y ponéis en valor las instituciones que representáis. Gracias por vuestra capacidad de trabajo infinito y liderazgo; así como por vuestra vocación de diálogo, sois dos magníficas presidentas y un orgullo», ha concluido.