División de opiniones entre los lectores sobre la gestación subrogada

La polémica gestación subrogada de la conocida actriz Ana Obregón ha reabierto con fuerza el debate entorno a la posible legalización de los vientres de alquiler. No hay consenso, ni en la clase política ni entre la sociedad, pero sí posturas firmes. Prueba de la controversia suscitada es el gran número de votos y respuestas que ha aglutinado la encuesta lanzada este jueves en las redes sociales de Ultima Hora, con más de dos mil votos y un centenar de respuestas en las primeras diez horas.

La división de opiniones ha sido especialmente palpable en la encuesta a raíz de la pregunta: «¿Está a favor o en contra de legalizar la gestación subrogada en España?». Los más de 2.000 votos se han dividido a partes iguales entre el «sí» y el «no», cuyos porcentajes rondaban entre el 53 % a favor y el 47 % en contra.

La exclusiva de la revista Hola! acerca de la nueva maternidad de Ana Obregón ha monopolizado no solo el foco mediático, sino que ha protagonizado charlas y debates en cafeterías, espacios de trabajo y, cómo no, en redes sociales. Así, a raíz de la encuesta, muchos lectores han dejado patente su opinión del ya conocido como 'Caso Obregón'. «Una vergüenza. Los ricos tienen derecho a comprar todo, incluso una vida», respondía @leiilup. «Es violencia y explotación contra las mujeres», escribía Aina LL., reproduciendo las mismas palabras que sostuvo en Twitter el miércoles la consellera del Govern balear, Mercedes Garrido. A la postura crítica con la actuación de la actriz se sumaba Carmen González: «¿Está comprando una persona para que le sirva de consuelo? ¡No es justo! Con las personas no se juega. Es un abuso horroroso».

Del mismo modo, se han alzado también numerosas voces en defensa, tanto de los vientres de alquiler, como, expresamente, del mediático caso que ha sacado de nuevo a la palestra el tema. «Hizo algo legal en un país sin daño a nadie. Una mujer libremente la ayudó», aseguraba Juan G. Castillo; «Mi cuerpo es mío y hago lo que quiero con él, tanto para abortar como para alquilarlo, para dar vida a quien no puede hacerlo», agregaba Encarna Macias Baena. El mayor punto de controversia ha sido la edad: muchos partidarios de la gestación subrogada no han visto con buenos ojos la avanzada edad de Obregón para ser madre, apuntando a ciertos límites para recurrir a esta forma de maternidad: «Estoy a favor [de la gestación subrogada], pero en su caso, específicamente, creo que es mayor para ser madre», decía Ërica Grillo y Ana María Ayala opinaba: «Por la edad, me parece que ha sido un poco egoísta, pero por lo demás, cada uno es libre de hacer lo que quiera».