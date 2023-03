El tiempo en Mallorca para el primer fin de semana de abril será muy variable, ya que tendrá como protagonista los cambios de temperatura, e incluso, se espera que se produzcan precipitaciones. El portavoz adjunto de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Bernat Amengual, ha destacado que este viernes, 31 de marzo, las máximas se moverán entre los 22º y los 28º, por lo que serán bastante más elevadas de lo habitual para esta época del año, especialmente en el norte de la Isla. El viento de componente oeste con algún intervalo fuerte hacia el mediodía, girando a este por la noche. No se esperan lluvias para la primera procesión dels Estendards en Palma, que se celebra con motivo del Viernes de Dolores.

El portavoz adjunto de la Aemet en las Islas ha informado que el mes de abril comenzará con la llegada de un frente frío, que provocará un cambio de tiempo significativo. De este modo, las temperaturas diurnas caerán hasta los 18º-23º, por lo que en algunas zonas habrá 5º menos que el día anterior. No obstante, ha precisado que serán valores más próximos a la época del año, que son unos 19º. «Como siempre estamos hablando de temperaturas más altas de lo normal, cuando lo son nos parecen frescas», ha razonado.

Además, ha destacado que al final del día pueden producirse lluvias y no se descarta que haya alguna tormenta, e incluso, granizo de cara a la madrugada del sábado al domingo. Ya a lo largo de la mañana los cielos tenderán a despejados, por lo que no se prevén más precipitaciones. Por tanto, las procesiones del Domingo de Ramos no corren peligro. Las temperaturas máximas volverán a bajar y la previsión estima que se moverán entre los 16º y los 20º. El día 3 de abril, que se celebra el Lunes Santo, se prevé una situación meteorológica muy parecida a la de la jornada anterior.