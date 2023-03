La dirección de Podemos en Baleares espera que Yolanda Díaz participe en algún acto electoral de su campaña para las autonómicas en Baleares y la ha incluido en su propuesta que ha remitido a la dirección estatal pese a que la también ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno vaya a presentar formalmente su candidatura por la plataforma Sumar sin que se hayan resuelto sus diferencias con la estrategia del partido morado. Díaz es ministra a propuesta de Pablo Iglesias que, cuando renunció a liderar el partido la señaló como candidata. Yolanda Díaz presentará su alternativa para Sumar el próximo domingo en Madrid.

Antonia Jover, coordinadora de Podemos en Baleares y candidata autonómica, dijo ayer que esperaban a Yolanda Díaz participe en la campaña» y que «será un honor» contar con ella. La coordinadora de Podemos en Baleares no estará en el acto de Madrid. Afirmó que «estamos de acuerdo con que sea la candidata de Podemos y de Sumar» y que nadie ha puesto en duda que deba serlo. Recordó que en Baleares están muy representadas, con la fórmula de Unidas Podemos, las opciones que defiende Díaz.

Lo que pidió son «una primarias», concretamente un proceso de primarias en todas las circunscripciones porque –dijo– lo que no puede ser es que se impusieran nombres «desde Madrid» que no tienen que ver con Baleares. Precisó que no hay ningún cable roto y que el acuerdo «de izquierdas» tiene que ser posible. Baleares es una de las comunidades en las que Podemos saca más partido de su gestión.

Juan Pedro Yllanes, vicepresidente del Govern, sí dio un apoyo explícito y sin condiciones a Yolanda Díaz y comentó que si no acudirá al acto del domingo es porque no puede por un compromiso previo pero que le había dado su apoyo. «Mi apoyo a Sumar es total y es la mejor propuesta para sumar a toda la izquierda del PSOE» en las elecciones generales.

Yllanes, que no es militante de Podemos, ha expresado varias veces su apoyo a Díaz y ayer escribió en Twitter: «Todo mi apoyo a Yolanda Díaz en la presentación de la plataforma Sumar. Sólo con el acuerdo de todas las fuerzas progresistas lograremos otra legislatura para profundizar en los derechos de la ciudadanía». Yllanes ya no será candidato y también se jubilará como juez. Eso ocurrirá el 30 de junio.