Alrededor de 150 personas protestan por la falta de inversión de IB3 en producción propia

Alrededor de 150 personas se han concentrado este sábado por la mañana ante el Consolat para protestar por la falta de inversión de IB3 en la producción audiovisual propia. La Asociación de Productoras Audiovisuales de les Illes Balears (APAIB) ha convocado la concentración por la precariedad de los trabajadores del sector y la situación económica de las empresas del sector.

José Miguel Fabregat y Montse Rodríguez, miembros de la junta de APAIB, reclamaron al Govern «un aumento del presupuesto de IB3 para las productoras. El 85 por ciento de los programas emitidos son realizados por las productoras independientes y se llevan solo el 22 por ciento del presupuesto». De esta manera, de los 38 millones del presupuesto de IB3, solo ocho millones son para realizar programas propios. «El resto del gasto, 30 millones, van para su estructura de informativos, que suponen el 15 por ciento de las emisiones», señalaron los portavoces de la asociación.

APAIB ha denunciado que «desde 2018 no se han incrementado los precios de los programas. IB3 no tiene dinero y no podemos pagar a los trabajadores. La vida se ha encarecido un 20 por ciento y nosotros seguimos con el mismo presupuesto que hace cinco años para hacer programas». La asociación denuncia el empobrecimiento de las productoras y sus trabajadores.

«Estuvimos reunidos con Mercedes Garrido, consellera de Presidència, y fue muy decepcionante, creemos que ha tenido muy poca empatía con los trabajadores. El Govern ha incrementado en 793 millones de euros su presupuesto y ni uno ha sido para mejorar la producción de la programación de IB3. Nuestra televisión es la peor dotada de todo el Estado».

Por otro lado, Fabregat y Rodríguez denunciaron las diferencias salariales entre los trabajadores internalizados y los de las productoras. «Las productoras trabajan tres o cuatro meses y las continuidades son ridículas. Hay mucha precariedad. Queremos que IB3 tenga el presupuesto que necesita realmente». Por otro lado, también han dirigido sus quejas hacia la Conselleria de Educació i Cultura ya que el Institut de Indústrias Culturals de les Illes Balears (ICIB) «desde hace cinco años da ayudas ridículas y no tienen personal suficiente para gestinarlas. Cultura no está dotado presupuestado para hacer películas ni para coproducciones fuera de Balears». La APAIB lamenta que «hay deudas anteriores a 2019. No hay dinero y la gestión es mala».

Asmismo, cerca de 700 trabajadores del sector de las productoras audiovisuales de las Islas están viviendo en plena precariedad y advierten que ya hay productoras de Eivissa y Menorca «que han cerrado. Dicen que somos un sector estratégico pero no hay ayudas. Tenemos escuelas públicas y privadas que sacan al mercado trabajadores audiovisuales pero ¿en qué empresas van a trabajar? La producción audiovisual es cultura, apoya nuestra lengua, hay mucho talento en las Islas, pero necesitamos una estructura básica».