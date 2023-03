Pasarela de la Isla.

La Isla se ha convertido esta semana en un gran escaparate al mundo para los diseñadores del futuro, que han tenido la oportunidad de exhibir sus colecciones en la cuarta edición de Mallorca Design Day, el festival de diseño emergente que impulsa a las nuevas promesas en interiorismo y moda. Después de varias jornadas de conferencias y coloquios –sobre arquitectura experiencial, nuevas tendencias en el interiorismo o la relación entre la sostenibilidad y el diseño–, en las que han participado expertos en la materia como el arquitecto Héctor Ruiz, el arquitecto y diseñador Ramón Esteve, o la editora de Elle Decor, Marta Riopérez, la Fàbrica Ramis de Inca fue ayer escenario y pasarela de la gala final del festival, conducida por la modelo y presentadora María José Suárez, verdadera exhibición del prometedor horizonte del diseño nacional.

A las 19 horas, los primeros invitados llegaron a la Fàbrica, engalanada para la ocasión. La gala comenzó con el certamen de Food Design, coordinado por el presidente de Ascaib, José Cortés, en el que seis reconocidos chefs de la Isla –Tito Verger, del restaurante Rosa de Mar; Miquel Serra, de El Patio de Glòria; Ricardo Rossi, de Hotel Valldemossa & Frédéric Restaurant; Kike Erazo, de Tasca y Arroces El Puente; Andrés Benítez, de Botànic de Can Bordoy, y Marta Rosselló, de Sal de Cocó– presentaron sus propuestas, destacando la búsqueda de la creatividad, una presentación atractiva y, cómo no, el sabor. Finalmente, el jurado, compuesto por el experto gastronómico Sergio Pereda; la delegada de Aubocassa y grupo Roda, Tiffany Blackmann, y el chef con estrella Michelin Adrián Quetglas, proclamó como ganador a Ricardo Rossi.

A continuación, llegó el turno del diseño de moda. El público asistente pudo contemplar sobre la pasarela la colección de la diseñadora catalana Laia Muntal, ganadora del premio nacional con Redefined, una colección que persigue una moda funcional y atemporal que potencie la economía circular, quien señaló que «el concepto de mi colección es la redefinición del mundo de la moda. Estoy muy contenta con el premio, no me lo esperaba. Presenté el concepto como proyecto de fin de grado y ha sido un mes a contracorriente en la confección. Ahora me ilusiona propulsar esta colección lo máximo posible.» También mostraron sus diseños Paula Escario, accésit balear con su colección Coraza nª9; Jone González, finalista de la categoría nacional con Bloom, así como la ganadora de Art Jove, la ibicenca Lis Domínguez, quien presentó Mujeres del agua, una colección cápsula creada para la ocasión.

Una vez finalizado el desfile, el interiorismo cobró todo el protagonismo. El arquitecto y fundador de Minimal Studio, Juan David Martínez Jofre, se encargó de ponerle el broche de oro al festival con el primer desfile de piezas de diseño sobre pasarela llevado a cabo en España. El reconocido diseñador creó una colección cápsula de nueve sillas, una chaise-longue de carbono, vidrio y una última con baquetas de batería, bautizada como Rock N Rolla. Exhibir el mobiliario sobre la pasarela dotó al diseño de producto de una perspectiva diferente e innovadora.

La gala concluyó con la entrega de premios al accésit balear de la exhibición Food Design que, como ya se ha mencionado, recayó en manos del chef Ricardo Rossi, además del ganador nacional del concurso de interiorismo y arquitectura, al que se presentaron una treintena de proyectos. El jurado, compuesto por profesionales y expertos del sector, como Pilar Civis, Juan Mellen, Pau Vilanova, Cecilia Sagrera, Luz Huerga, Antònia Pizà, David Martínez Jofre y Sandra Umpiérrez, proclamó como ganadoras a Cristina Chenxi Pan Liu y Livia Telli, por su proyecto de vivienda social y coliving Less Homeless. El evento culminó con una cena a base de food finger a cargo de Food and Friends, y una fiesta final.