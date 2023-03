A las 18.30 horas de esta misma tarde el pregón de la exalcaldesa de Palma, Catalina Cirer, dará el pistoletazo de salida de la Semana Santa de Ciutat desde la iglesia de Sant Sebastià, cuya cofradía celebra su centenario. Y es que, en este 2023 la nueva junta de la Asociación de Cofradías de Palma ha votado que, a partir de ahora, el inicio deje de hacerse en Sant Francesc para ir celebrándolo en diferentes parroquias a las que se les dará protagonismo.

Otra de las novedades de este año es el cambio de recorrido de la procesión del Jueves Santo que recupera su paso por Canavall. El Crist de la Sang volverá de madrugada a la plaza del Hospital en un itinerario que comienza por la calle Olmos, sigue por Sant Miquel hasta Palau Reial; baja por Conqueridor hasta la plaza de la Reina y regresa por Unió a la iglesia de la Anunciación. Son 600 metros más que el año pasado, con la finalidad de no solapar (o no en exceso) la salida de los últimos feligreses con la llegada de los primeros, que se produce ya de madrugada.

Toda la información viene recogida en el programa de Semana Santa de Palma (del que este año se han impreso 3.000 copias, la mitad que en ediciones anteriores pero del que hay un código QR). Por otra parte, los interesados en seguir la procesión en sillas podrán dirigirse de nuevo a los puntos de venta habilitados que serán de nuevo el bar españa y la Filadora de la calle Foners.

En la edición de este año se cree que no volverán a verse cofrades abandonando la procesión por un sobreesfuerzo o cansancio a la hora de llevar los pasos porque se cree cubierto el relevo de costaleros. Si bien durante la presentación de la Semana Santa de 2023 que ha acontecido este viernes en el Palau Episcopal han pedido que cada agrupación realice «un ejercicio de responsabilidad para tomar decisiones si son necesarias y no jugar con la salud de los penitentes». Pese a que abandonar es «una decisió digna», han dicho, «parece que este año no pasará».

La «manifestación de fe» que suponen las procesiones de Semana Santa, tal y como las ha definido el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, contarán con unos 10.000 cofrades en toda la Isla de las 250 cofradías. Durante la presentación también han explicado las novedades de otros municipios:



Pollença



El representante de la asociación de cofradías del municipio, Miquel Vives, ha explicado que será la historiadora de arte Margalida Cànaves quien dé el pregón en el municipio. Por otra parte, la procesión del Jueves Santo cambiará su recorrido para pasar de nuevo por el oratorio de Roser Vell. Vives ha destacado el Davallament del Viernes Santo como el acto más importante en Pollença pese a su austeridad y que, en esta edición, todavía no ha sido posible presentar la nueva imagen de la Mare de Déu (la antigua se rompió) para el día de la Resurrección.



Llucmajor



El representante de las cofradías de Llucmajor, Matías Llompart, ha destacado por su parte la procesión del Domingo de Ramos «pequeña pero con una gran celebración»; i ha recordado que el Jueves Santo, antes de salir en procesión se realiza la tradicional centa en el convent de Bonaventura. Por último ha remarcado que el sermó y el Encontre del domingo de Pascua fue declarado de interés cultural en 2015.



Inca



En Inca, el 1 de abril arrancarán los actos de Semana Santa con la salida del Crist del Perdó i la Bona Mort, la vigilia del Ram y una proyección de las Converses per la Setmana Santa, según ha expuesto Josep Noguera, presidente de la Asociación de Cofradías de Inca. Además el Domingo de ramos se estrenará un nuevo paso, el de la entrada triunfal de Jesus a Jerusalem, que bendecirá el obispo de mallorca. Como novedad también, los alumnos del colegio Beat Ramon Llull predicarán el viacrudis del Martes Santo.



Manacor



En la capital de Llevant el acto inaugural correrá a cargo, por primera vez, de una mujer ‘coromena’ que será Llucia Salleras, directora de Escuela Católica. Maria Sansó, presidenta de la Asociación de Confradías de Manacor, ha destacado además la procesión del Martes Santo del Silencio y la Pregaria a la que están todos los cofrades invitados, salvo niños, por motivos obvios.



Muro



El alcalde de Muro, Miquel Porquer, ha puesto en relieve el cambio generacional que se está viviendo en este municipio en cuanto a la celebración de los actos de Semana Santa un momento «peligroso porque no hay que perder la esencia», ha dich. Y de entre todos los actos, ha destacado el del Domingo de Resurrección por su especial relevancia.



Sineu



La celebración en Sineu empezará el Domingo de Ramos aunque si hay que destacar un día es el Jueves Santo, El alcalde del municipio, Tomeu Mulet, ha recordado los 400 años de antigüedad de los pasos que son de propiedad municipal y que cada año va cambiando el recorrido. Además del desfile del Viernes Santo con 18 cofradías y tres bandas de música que pasará por las calles más estrechas del pueblo, lo que «es digno de ver».