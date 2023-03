«No tiene sentido que nos obliguen a dar gratis algo que ellos nos cobran». Esta es la respuesta que da el presidente de Mallorca CAEB Restauración, Alfonso Robledo, a la asociación de Consumidores Consubal, que ha denunciado que el 99 % de los bares y restaurantes de Baleares incumplen la ley y no ofrecen agua del grifo gratis a sus clientes.

Robledo ha asegurado que si uno de sus clientes reclama «un vaso de agua siempre se lo damos». No obstante, ha reconocido que no suelen servir agua gratuita para consumir durante las comidas. A su modo de ver, no es lógico que las instituciones públicas hayan aprobado una normativa que obliga a los empresarios a facilitar sin coste algo por lo que ellos sí cobran. Por ello, ha reclamado que se establezca un mecanismo de compensación económica, que permita a los restauradores cumplir la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular sin que eso les suponga un perjuicio económico para sus cuentas de resultados.

En este punto, ha argumentado que no se obliga a ningún otro negocio a regalar nada a sus clientes. Al mismo tiempo, ha destacado que los bares y restaurantes de las Islas ya hacen la función de «baños municipales», debido a la ausencia de los mismos.

Resignados a cumplir con la normativa

Pese a que el presidente de Mallorca CAEB Restauración ha dejado claro su rechazo a tener que ofrecer de manera gratuita el agua del grifo a sus clientes, ha expresado su resignación y ha asegurado que con el tiempo estarán obligados a cumplir la normativa en vigor, desde abril de 2022.

Además, ha admitido que algunos establecimientos de restauración venden el agua embotellada a precios elevados, pero lo ha justificado porque «el mercado es libre». Para evitar sorpresas en la cuenta, ha instado a los consumidores a fijarse en los precios de los bares y restaurantes antes de entrar a consumir.