La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha cuestionado este martes, durante el pleno del Parlament, la gestión sanitaria del PP, a quien ha achacado que «no les interesa la sanidad pública ni les interesará, y por eso nunca serán alternativa». Así se ha expresado la responsable de Salud en Baleares durante una interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en relación a la política general del Govern en materia de salud.

«En 2011, el PP se presentó a las elecciones prometiendo una auténtica revolución sanitaria que consistió en el cierre de los centros de salud por la tarde, en el pago de la tarjeta sanitaria, en el copago farmacéutico a pensionistas, en la expulsión de 26.000 personas del sistema sanitario, en el despido de 1.400 profesionales o en listas de espera 'in crescendo' sin pandemia», ha lamentado la consellera.

Por contra, ha defendido la gestión sanitaria socialista, aumentando desde 2015 un 70 por ciento el presupuesto destinado a esta materia, frente a las políticas del PP, que «afortunadamente no tendrán la oportunidad de hacer».

Durante su discurso, Gómez ha recordado que inicialmente lograron reducir las listas de espera «contratando profesionales, ampliando servicios y construyendo infraestructuras, pero llegó la pandemia».

Con todo, según ha continuado, Baleares ha sido una de las comunidades «con mejor respuesta» a la COVID-19 y, una vez superada la fase más aguda, «se ha puesto todo para recuperar la actividad y calidad de la atención sanitaria, firmando acuerdos históricos que devuelven derechos que quitó el PP, como la jornada de 35 horas».

Asimismo, ha valorado las inversiones en infraestructuras sanitarias realizadas por el Govern, la ampliación de la oferta de plazas o la facultad de Medicina.

«El dato desmonta el relato. No tienen más que mentir o contraargumentar», ha sentenciado la consellera a la diputada de 'popular', criticando también que el PP «no tenga ninguna intención de hablar de la pandemia».

«Seguiremos luchando por una sanidad pública excelente, porque nosotros sí creemos que es una inversión y ustedes creen que es un gasto», ha finalizado Gómez.

Intervención del pp

Durante su intervención, la diputada del PP Isabel Borrás ha censurado que, teniendo ahora más recursos en sanidad, las listas de espera no hayan bajado en las Islas, con «más de 23.000 enfermos esperando para una consulta».

También ha sentenciado que el archipiélago tiene a los médicos «más saturados de España» por número de tarjetas -más de 1.800- y ha lamentado las quejas relacionadas con los planes de Atención Primaria de la Conselleria y el IB-Salut, que son «insuficientes y poco concretos», con sólo un siete por ciento destinado a incrementar la plantilla de sanitarios, según ha dicho la diputada.

Por otro lado, Borrás se ha referido a la investigación en Baleares, recordando que si bien en 2021 había más investigadores, hubo 161 estudios clínicos activos menos, tres publicaciones menos y una patente menos. «Todo eso, con 300 investigadores más».

Además, ha asegurado que faltan vacunas y medicamentos para insuficiencias cardíacas, «y ahora, después de ocho años, hacen un convenio de seguimiento, no para solucionar nada». Por todo ello, la diputada ha criticado que los socialistas «solo saben conjugar dos tiempos verbales, el pasado para criticar al PP y el futuro para decir lo que harán». «No he mentido nunca. El PP no miente y yo tampoco», ha concluido.