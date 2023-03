Més per Mallorca es uno de los partidos políticos que aspiran a presidir el Govern. En la siguiente noticia se enumeran los nombres de todas las personas afiliadas al partido que concurren a las próximas elecciones del 28 de mayo de 2023, que dirimirán el devenir de la política en Baleares. En este caso, todavía no se trata de una lista cerrada y definitiva hasta que no la apruebe la Junta Electoral y aparezca publicada en el Bulletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Lista de candidatos de Més al Govern balear 1. Lluís Apesteguia Ripoll (Deià)

2. Maria Ramon Salas (Esporles)

3. Ferran Rosa Gaspar (Palma)

4. Marta Carrió Palou (Montuïri-Palma)

5. Joan Josep Mas Tugores «Collet» (Algaida-Montuïri)

6. Siham Ferdi Sabir (Palma-Felanitx)

7. Mateu Matas Ordines «Xurí» (Manacor-Santa Margalida)

8. Maria Victòria Llull Albertí (Mallorca Nova-Inca)

9. Joan Albert Pou Goyanes (Palma-Felanitx)

10. Maria Magdalena Pons Esteva (Binissalem)

11. Josep Lluís Puig Nigorra (Sóller)

12. Caterina Oliver Riera (Porreres)

13. Dámaso Porras Almodóvar (Santanyí)

14. Teresa Ordines Femenia (Campanet)

15. Joan Campins Melis (Mallorca Nova-Capdepera)

16. Fina Tur Marí (Ses Salines)

17. Sebastià Sansó Jaume (Palma)

18. Maria Barceló Calviño (Llucmajor)

19. Pere Joan Llompart Beltran (Llubí)

20.Catalina Munar Etxaniz (Sa Pobla)

21. Josep Lluís Pons Hinojosa (Búger)

22. Francisca Aina Cifre Calvó (Muro)

23. Josep Mallol Vicens (Palma)

24. Maria Rosselló Xamena (Mallorca Nova-Pollença)

25. Joan Font Rossillo (Banyalbufar)

26. Immaculada Moreno Mayal (Artà)

27. Joan Servera Coll (Lloseta)

28. Maria Montserrat Amer Ribot (Manacor)

29. Josep Ramis Salamanca (Marratxí)

30. Xisca Prats Parrón (Palma)

31. Biel Barceló Milta (Algaida-Palma)

32. Magdalena Nebot Vaquer (Capdepera)

33. Pere Sampol Mas (Montuïri)

Suplente: Lila Thomàs Andreu (Marratxí) Elecciones 2023 El 28 de mayo también se celebran los comicios al Consell de Mallorca y las elecciones municipales en toda España en las que se elegirán los concejales de todos los ayuntamientos, así como los alcaldes en el caso de los municipios con concejo abierto. En el caso de Mallorca, los residentes en la Isla y los que ejerzan su derecho al voto por correo escogerán a las personas que integrarán las alcadías de los 52 municipios de la Isla. Noticias relacionadas Elecciones en Baleares: ¿cuándo se celebran los comicios municipales y autonómicos? El PP inicia una precampaña «en positivo» para hacer frente «a un PSIB sin ideas» Más noticias relacionadas Ese mismo domingo, algunas Comunidades Autónomas, entre las que se encuentran las Islas Baleares, celebran también las elecciones autonómicas en las que se escogerá quién dirigirá el Govern de Baleares la siguiente legislatura. Estas elecciones la ocasión para para que las personas incluidas en el censo electoral, sean nacidos en las Islas, residentes o extranjeros en Baleares, expresen su opinión y voten a los candidatos que mejor representen sus intereses. El Estatut d’Autonomia de les Illes Balears de 2007 establece que los miembros del Parlamento son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Además, la Ley Electoral balear establece su composición en cincuenta y nueve diputados que son escogidos mediante escrutinio proporcional plurinominal con listas cerradas en cada circunscripción electoral. Las circunscripciones electorales del Parlamento de las Islas Baleares se corresponden con las cuatro islas. Al contrario que en las elecciones autonómicas de otras comunidades, el número de escaños de cada circunscripción es fijo, sin tener en cuenta las variaciones de población. El reparto es el siguiente: 33 diputados en Mallorca, 13 en Menorca, 12 en Ibiza y 1 en Formentera. La asignación de escaños a las listas electorales se realiza mediante el sistema D'Hondt.