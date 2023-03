Fa Fang Dong Hu (Son Servera, 1994) nació y ha crecido en este pueblo del Llevant. De padres chinos, procedentes de un pueblo cercano a la ciudad de Wenzhou, está muy ligado a la vida de su localidad. Desde 2020 es regidor de Cultura, Joventut i Normalització Lingüística por el PSIB y ahora va como número 20 en la lista electoral al Consell de Mallorca.

¿Cuándo, cómo y por qué se acercó a la política?

— Comencé desde pequeño siendo muy activo en la agrupación de Son Servera. Tenía mucha relación con sus miembros y me gustaba mucho lo que hacían. En ese momento no entendía lo que era la política, pero sí las reuniones y como miraban a favor del pueblo. Vas ganando curiosidad y vi que los ideales socialistas son los que me representabn y que el PSIB es el partido que puede lograr mejoras para la sociedad.

¿Cómo empezó?

— Mis padres, que son de China, nunca han estado metidos en política, ni allí ni aquí, pero sí que sentían afinidad por el PSOE. Fue en 2015, siendo ya mayor de edad, cuando me surgió la oportunidad al llamarme para entrar en las listas del partido en mi municipio. Además, también creamos las juventudes socialistas de la localidad.

¿Cómo han sido estos tres años en la regidoría?

— Tuve una segunda oportunidad de formar parte de las listas municipales, como número siete, pero no entré. Sin embargo, al siguiente año, substituí a Maria Arenas. Poco después vino la pandemia y fueron momentos muy complicados, porque yo venía de la empresa privada y tenía que conocer la institución. Pero hemos trabajado mucho.

El hecho de ser un serverí de padres chinos, ¿le facilita saber mejor cómo conectar con la gente menos inmersa en la cultura de las Islas?

— Lo que tengamos que tener claro es que el catalán es oficial como el castellano y se deben de difundir y aprender. Por eso hacemos talleres y campañas para fomentar su uso y que la gente pierda la vergüenza a la hora de empezar a estudiarlo. Es una lengua muy rica que debemos preservar.

¿Cómo surgió la posibilidad de ir como número 20 en las listas al Consell?

— Recibí la llamada de Catalina Cladera y me alegró mucho. En el último congreso socialista se apostó por los jóvenes y en las listas se les destina un 20 % de las candidaturas. Poder formar parte de esto es una alegría, y es positivo que Son Servera pueda tener representación.