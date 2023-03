«Rusia intenta acabar con la estabilidad democrática»

Diplomático y parlamentario durante décadas, Javier Rupérez, ha vivido una carrera intensa. Pieza clave de la diplomacia española durante la Transición, embajador en Washington a princpios del milenio, uno de los fundadores del Partido Popular y alto cargo de la ONU. Ayer repasó en Palma de la mano del Círculo Financiero la situación internacional con especial ojo al ‘vínculo atlántico’, la OTAN y la invasión rusa de Ucrania.

Fue el primer embajador de España en la OTAN hace cuatro décadas. ¿Aún es necesaria?

Absolutamente. De hecho, la terrible y obscena agresión rusa contra Ucrania lo ha puesto de relieve. En momentos en que parecía que las relaciones entre los Estados Unidos y los países europeos no eran de lo más próximas, que parecía que había desaparecido esa necesidad. Se siguen necesitando. Unos y otros.

¿A EE.UU. le preocupa más el Atlántico o el Pacífico y China?



Le preocupan exactamente igual. El caso de China es ligeramente diferente. Claramente está embarcada en un proceso de generalización del desarrollismo autocrático. África y Latinoamérica están siendo literalmente comprados por los chinos, pero mantienen un cuidado en sus intervenciones.

Estuvo en los acuerdos de Helsinki en 1975. Entonces se negociaba y ahora hay guerra.



En 1975 estábamos en una pausa en la Guerra Fría. La URRS había llegado a la convicción de que no podía ir más allá ni agrandar el imperio. Eso crea unas condiciones para una gran conferencia de paz que duró tres años. Cada cual obtuvo lo que quería: los soviéticos el reconocimiento de fronteras y Occidente introducir los derechos humanos. Hay que recuperar ese sentido del acuerdo con un principio básico: la renuncia a la fuerza.

¿Se quedará enquistada la Guerra de Ucrania?



Me gustaría ser profeta y que acabara cuando antes. Putin creyó que tendría Ucrania en dos semanas no ha sido así porque el vínculo atlántico ha vuelto a funcionar. La resistencia ha sido posible por la aportación de occidente de armamento y sistemas de inteligencia. Lo que hay que hacer es que Ucrania recupere su integridad, no puede haber un acuerdo que premie al agresor. Rusia estaría dispuesta a seguir. Finlandia y Suecia han pedido el ingreso en la OTAN porque están muertos de miedo.

Esto es, ¿una derrota de Rusia?



Es necesaria una derrota de Rusia sin ningún tipo de duda. Hay que recuperar la integridad territorial ucraniana, a no ser que queramos contemplar un caso de tercera guerra mundial. La agresión rusa es también un acto contra nuestras creencias y el sistema democrático occidental. Esa es la madre del cordero, el intento de acabar con la estabilidad democrática.

Por cercanía generacional, ¿Cómo ve la moción de censura con Tamames?



Tengo una excelente relación personal con Tamamaes, de cuando los dos éramos diputados. Hará un planteamiento brillante, bien razonado. Tengo mis dudas sobre el sentido de la moción de censura. Sigo estando en el centro del espectro político y creo que el centro derecha tiene que buscar una alternativa a lo que se está haciendo. Vamos a ver las consecuencias.

Vienen de la Transición.

Recuerdo con emoción lo que pudimos conseguir. Sobre una base clara: reconciliación y respeto a los derechos . Ver los intentos para acabar con la Transición por parte de algunos socios de gobierno me parece muy grave. Pero no es algo generacional sino que debería ser de todo español bien nacido.