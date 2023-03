Entre el 40 y el 50 % de las consultas atendidas en los centros de salud están relacionadas con el malestar emocional. «La población está todavía muy afectada porque no terminamos de dejar los problemas atrás», opina Oriol Lafau, quien ve que la situación no mejora. A la pandemia le ha sucedido la invasión rusa a Ucrania que, junto a la inflación y la crisis económica, no ayudan a remontar. Este malestar generalizado en el estado de ánimo se traduce a menudo en patologías físicas como «dolores de barriga o de cabeza que tienen una base común en la angustia», señala el experto. De hecho, cerca del 16 % de la población se está medicando contra la ansiedad o la depresión.