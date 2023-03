El Euríbor ha roto su tendencia alcista y este martes ha caído 349 milésimas en su cotización diaria, hasta el 3,509 %. Esta es una de las consecuencias que ha tenido la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB). ¿Supondrá esto un respiro para los hipotecados a tipo variable? Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de FuturFinances.com, sostiene que «no hay previsiones que indiquen que el Euribor vaya a bajar este 2023, más bien lo contrario. Lo que ocurre es que se frena su escalada, de momento. Así el Euribor a 12 meses diario de marzo, que llegó a estar en el 3,9%, cae al 3,509% el 14 de marzo, tras incorporar el freno de la política monetaria que la quiebra de los bancos regionales americanos puede provocar».

Monserrat sostiene que «sigue siendo perfectamente posible ver el Euribor por encima del 4 %, e incluso, tocando el 4,50 % a finales de este año 2023. Al menos con la información que tenemos en estos momentos, lo único que provoca el rescate de los depositarios de los bancos americanos es un aplazamiento de la subida vertical de tipos. Si antes de estas noticias era perfectamente posible ver el Euribor de marzo de 2023 al 4 %, ahora podemos inferir que no superará esta cota, en marzo. Pero quedan muchos meses y varias reuniones del Banco Centra Europeo (BCE) que podrían, perfectamente, llevar sus tipos oficiales cerca del 4 % a final de año».

Por su parte, Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, no descarta que el principal índice de referencia de las hipotecas pueda frenarse en el 3,5 %, ya que es su previsión sobre la subida de tipos que realizará el BCE. No obstante, matiza que no se puede descartar una escalada del Euribor hasta el 4 %: «yo no lo veo, pero no es descartable».

Evolución de los tipos de interés

Langa argumenta que esta moderación del citado indicador está motivada porque «es posible que los bancos centrales bajen los tipos de interés». En este sentido, añade que si la FED y el BCE ven que existe un riesgo de que haya quiebras en otros bancos, como ha ocurrido en el SVB, tendrán que bajar tipos de interés para evitarlo. «Si esto se diera, evidentemente, provocaría una bajada del Euribor», asegura.

En relación a este asunto, Monserrat sostiene que «la subida de tipos en vertical de la FED americana y resto de bancos centrales del mundo tiene peligros para la solvencia bancaria. Un banco puede quebrar pese a no tener riesgo en hipotecas o préstamos, por el efecto que tiene en la valoración de su cartera de deuda soberana a largo plazo la subida de los tipos de interés. Dado que la inflación, impuesto oculto que afecta de forma más importantes a las clases vulnerables y medias, ha entrado en nuestras casas sin ser invitada y, parece no querer marcharse voluntariamente, los tipos seguirán subiendo. Es la herramienta de política monetaria fundamental para apagar la inflación, si bien se ha demostrado que no puede usarse sin la cautela debida». Por tanto, sostiene que «no parece que los tipos vayan a bajar, pero sí que su subida vertical se modere. Así pues, podría perfectamente provocar que la reunión del Banco Central Europeo del jueves 16 de marzo no suba sus tipos oficiales al 3,50 % (50 puntos básicos más), sino al 3,25 % (25 puntos básicos)».

Encarecimientos muy importantes de las hipotecas variables

Los ciudadanos de Baleares con hipotecas a tipo variable están siendo muy perjudicados por las subidas del Euribor. Así, los que revisen con el índice de febrero pagarán entre 468 y 252 euros más cada mes, que al año serán entre 5.616 y 3.024 euros más que el ejercicio anterior, en función del tiempo que haga que se formalizó el préstamo.