El conseller de Fondos Europeos anuncia que no irá en las próximas listas

El conseller de Fondos Europeos, Miquel Company, cierra su etapa política, al menos de forma momentánea, y ha anunciado que no se presentará a ninguna lista en las elecciones autonómicas ni municipales que se celebran el 28 de mayo. No aclara si es una retirada definitiva de la política, como sí harán algunos de sus compañeros del Consell de Govern.

Company atribuye su decisión a motivos personales y asegura que ya hace días que notificó su deseo de no repetir tanto a la presidenta del Govern, Francina Armengol, como a la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora. Hace unos días que el PSIB anunció que el candidato de Menorca a las elecciones autonómicas sería Marc Pons, ex conseller d’Habitatge, y no el propio Company.

El responsable de Fons Europeus asegura que ha sido un honor trabajar para Menorca para Balears «siempre desde la voluntad de servicio público, empatía y colaboración». Agradece a la presidenta Armengol la confianza que depositó en el él para ser conseller y da las gracias a los equipos técnicos y políticos con los que ha trabajado durante todo estos años en los que ha ocupado la cartera de conseller. «He intentado actuar siempre desde el convencimiento de hacerlo lo mejor posible y pido disculpas si, durante estos años, alguien se ha sentido agraviado por estas decisiones», señala en una publicación realizada a través de las redes sociales.

«Estoy convencido del potencial de progreso de Menorca y de Balears desde una vertiente sostenible y justa, tanto económica como socialmente», añade, El conseller Company aprovecha esta publicación de despedida para dar su apoyo tanto a Francina Armengol como presidenta del Govern y candidata, como a Susana Mora, en su calidad de presidenta del Consell de Menorca y candidata a esta institución.