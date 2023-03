La lucha feminista se quiebra por primera vez en los últimos daños y deja un 8-M, Día Internacional de la Mujer, dividido por «resistencia trans». Esta «resistencia» es la que ha conducido la primera movilización organizada por la nueva Coordinadora 8M Transfeminista, cuyo lema elegido ha sido ‘Foc al capitalismo, foc al patriarcat’ y que ha sumado más de medio centenar de personas. No era de extrañar ver incluso la cúpula política yendo por caminos distintos.

El mensaje que comparten es contundente: que este es el único espacio seguro para todas. Las mujeres y hombres que se han sumado a la primera movilización, que arrancaba con una batucada pasadas las 18.00 horas de esta tarde, tenían claro, que la mayoría del moviment feminista debe ser «transinclusivo». En paralelo, el Parc de Ses Estacions iba sumando poco a poco gente hasta llenarse y acoger a más de 1.000 personas en la marcha que ha organizado, una hora después, a las 19.00 horas de esta tarde, el Moviment Feminista de Mallorca (MFM).

La presidenta del Govern, Francina Armengol, la presidenta del Consell, Catalina Cladera, y parte de los socialistas (otros se sumaron al de la Coordinadora), así como representantes del PP y Ciudadanos han participado en esta manifestación. Al preguntar a los participantes por esta división, no supieron qué contestar: «Es que no sé qué ha pasado». Otras se han lamentado que más que sumar, restará este tipo de decisiones. Pero lo que más ha predominado, y que incluso han aclarado desde el MFM, es que «somos un movimiento abierto para cualquier persona que se sienta mujer», y que «pensamos que juntas somos más fuertes para luchar contra el patriarcado, pero no debe ser contra nosotras».