El objetivo del PP es Iago Negueruela, y no tanto porque sea el conseller de Turisme, sino porque es el auténtico número dos del Govern de Armengol, el portavoz de su Ejecutivo y el coordinador de la conferencia de la que saldrá el eje general de su campaña. El PP no se corta, su portavoz parlamentario, Antoni Costa, ha utilizado en varias ruedas de prensa la expresión «ojito, Iago» y –el martes pasado en el pleno del Parlament–, después de que el aludido dijera que se sentía amenazado, la diputada ‘popular’ Núria Riera no sólo no dio marcha atrás sino que dio un paso adelante. «Señor Tito Iago, sí, ojito, con el ‘caso Varadero’», le dijo aludiendo a un caso que está lejos de ser un caso sino, más bien, el relato de un medio digital de esos que pretenden marcar la agenda de la política estatal. ‘Tito’ es el apodo del diputado socialista por Canarias forzado a dimitir por un caso de corrupción con similitudes al de Luis Roldán. El PSIB, y también el núcleo que toma decisiones en el Govern, se ha asustado.

Noticias relacionadas El director de comunicación del Ajuntament de Palma presenta su renuncia Igual que todavía se incomoda mucho cuando en el Parlament o en las redes sociales se cita al Hat bar, también ha revisado si el único caso judicial que (más allá de los relacionados con UM) rozó al PSIB durante sus gobiernos, el Multimedia, deparará alguna sorpresa. Negueruela, el martes: «Con lo que está lloviendo y ustedes lo que están haciendo es una piscina de barro donde poder retozarse permanentemente, sin querer dar explicaciones». Se refería a la imputación del ‘popular’ Vicent Marí, presidente del Consell d’Eivissa y diputado autonómico. El PP tiene claro que ese caso no le afectará en las urnas. Pero la corrupción sí puede costarle al PSIB dos escaños en Eivissa y hasta el de Formentera. El PSIB no lo ignora y sabe que su otro punto vulnerable es Palma. El alcalde Hila no puede pasarse la campaña hablando de Josep Alcover, y por eso la renuncia, decidida con el partido. Es un cortafuegos para que el fragor de la piscina del barro no llegue a Hila. ¿Y qué hará ahora el PP con Marí? Hay nervios en los dos lados.