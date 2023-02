El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha defendido el acto de homenaje realizado a Aurora Picornell y ha reprochado a Vox estar «con los asesinos». «Me parece correctísimo todo lo que ocurrió en el acto a cinco mujeres y un hombre asesinados por defender sus ideas, y dentro de este homenaje lo que menos importa es la banda sonora», ha respondido Yllanes al diputado de Vox Sergio Rodríguez, quien ha censurado que en el acto se interpretara el himno de la República y otros de carácter político usando medios públicos.

«Lo público no es de ustedes, es de todos y no lo pueden usar de la manera partidista en la que lo hicieron», ha lamentado el diputado, quien ha afirmado que Aurora Picornell murió por sus ideas, «pero no son las que ustedes venden».

«Se han inventado a una socialdemócrata», ha recriminado Rodríguez a Yllanes. Por su parte, el vicepresidente ha calificado una vez más de «absolutamente correcto» el acto, que se hizo «en ejecución de unas políticas de memoria democrática sustentadas por unanimidad en un momento en que el Parlament tenía la enorme suerte de no contar con ustedes», ha finalizado en su respuesta a Vox.